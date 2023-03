Nad Oslom pihala slovenska burja

Po sanjskem zaključku domačega nordijskega svetovnega prvenstva v Planici so slovenski smučarski skakalci in skakalke blesteli tudi na uvodu v norveško turnejo Raw Air (surov zrak). Ema Klinec je sobotnemu drugemu mestu na slovitem Holmenkollnu včeraj dodala še zmago, svojo drugo v svetovnem pokalu, Anže Lanišek, ki je z rojakinjo na mešani ekipni tekmi v dolini pod Poncami osvojil bronasto odličje in še zlato na moški ekipni preizkušnji, pa je nad norveško metropolo zmagal v soboto. Včeraj je nato zaostal zgolj za Avstrijcem Stefanom Kraftom in vpisal že 12. uvrstitev na stopničke v tej sezoni.

»Moji skoki so na zelo visoki ravni, četudi danes morda malce pozni, a sem se pustil odnesti. Užival sem,« je za TV Slovenija po včerajšnji tekmi dejal Lanišek (257,8 točke), ki je z drugim mestom tu zablestel tudi marca lani. V novem sosedskem obračunu je tokrat priznal premoč Kraftu (266,1), tretji je bil Poljak Dawid Kubacki (257,7). Kraft je tako kot Domžalčan dan prej (133 in 139,5 m) z najdaljšima skokoma v obeh serijah (130,5 in 131,5 m) odnesel zmago.

Svetovni prvak Timi Zajc, ki je bil v kvalifikacijah obakrat odličen drugi, je v finalni seriji včeraj nastopil malce slabše in s 6. mesta zdrsnil na končno 10. (245,8). Dan prej je bil 12., ko so do točk prišli še Žiga Jelar (17.), Rok Masle (21., uspeh kariere) in Domen Prevc (23.), nedelja pa za vse omenjene skupaj z Lovrom Kosom, ki je izpadel že v kvalifikacijah, ni bila tako uspešna.

Ema je dolgo čakala

»Kar dolgo sem čakala na ta dan. Nikoli si nisem upala toliko tvegati, ker sem se bala, da bi naredila napako. Danes pa sta bila oba skoka zelo dobra,« je bila v uradni izjavi zadovoljna Ema Klinec, ki jo je v soboto ugnala Chiara Kreuzer, včeraj pa je z izjemnim finalnim skokom, dolgim 134,5 metra, s petega mesta napredovala vse do prvega in s skupno 238,2 točke za okroglih šest ugnala tudi vnovič odlično Avstrijko. Tretja je bila spet domačinka Anna Odine Strøm (231,6). Po sobotnem 10. mestu je Nika Križnar izboljšala svojo uvrstitev in bila včeraj 8., točke pa sta si zagotovili tudi Nika Prevc (13. in 23. mesto) in Maja Vtič, ki je v finalu nastopila le včeraj in zasedla 27. mesto.

Po drugi od petih preizkušenj turneje Ema Klinec zaseda tudi prvo mesto v skupnem seštevku Raw Air s 738,3 točke, Lanišek pa je drugi s 14,6 točke zaostanka za Kraftom. Naslednja postaja norveške turneje bo Lillehammer s prvo žensko tekmo že danes ob 16.30.