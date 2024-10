Na vrhu ista ekipa kot lani

Druga sezona prestižnega ekipnega tekmovanja Global Chess League, ki je potekala v Londonu, se je končala s finalnim obračunom, v katerem sta se pomerili ekipi PBG Alaskan Knights in Triveni Continental Kings. Slednji so branili naslov z lanskoletne premiere v Dubaju, medtem ko so bili Alaskan Knights prepričljivo najboljša ekipa skupinskega dela.

Organizatorji, ki so preko TV-prenosov ponovno poskrbeli za to, da je tekmovanje doseglo več milijonsko publiko, so bili še posebej zadovoljni z izjemno dramatičnim zaključkom skupinskega dela kot tudi s finalom, ki je, čeprav tokrat brez podaljškov, ponudil tesen in nepredvidljiv razplet.

Potem ko so si Alaskan Knights finale zagotovili še pred zadnjim tekmovalnim dnem, je o drugem finalistu odločal zadnji dvoboj skupinskega dela. V njem sta se pomerili ekipi Alpine Pipers z Magnusom Carlsenom na čelu in Triveni Continental Knights z Alirezo Firouzjo. Derbi na prvi šahovnici je ponovno odločil časovni faktor, le da je bil tokrat Carlsen tisti, ki je nekoliko srečno prišel do zmage, potem ko je v enaki poziciji naturalizirani Francoz prekoračil čas za razmišljanje. Kljub temu sta na peti oziroma šesti šahovnici Valentina Gunina in Javokhir Sindarov zabeležila zlata vredni zmagi za uvrstitev Trivenija v finale.

Beli na potezi Firouzja – Giri, London 2024 Kako si je beli zagotovil veliko prednost? REŠITEV: 1.Txe6! Lxe6 2.Dxe6 Dxe6 3.Lxe6 in zaradi odgovora 3…Tcd8 4.Lc7! beli dobi črno trdnjavo ali kmeta na d5. Oboje mu zagotavlja prednost, s katero je v nadaljevanju partije uspel priti do cele točke.

Ohranila bolj mirne živce

Tam sta bila odigrana dva dvoboja, v vsakem pa so imeli vsi člani iste ekipe enkrat bele in nato še črne figure. V prvem dvoboju sta zmago Triveniju z belimi figurami prinesla Firouzja na prvi šahovnici in Aleksandra Kostenjuk na četrti, ki sta v izvrstno odigranih partijah premagala Aniša Girija oziroma Tan Zhongyi. Edino zmago s črnimi figurami za Alaskan Knights je dosegel njihov najboljši posameznik v rednem delu, Uzbekistanec Nodirbek Abdusattorov. V drugem dvoboju so Alaskan Knights, tokrat z belimi figurami, nujno potrebovali zmago za rešitev v podaljške.

V poslastici se je samo ena partija končala z delitvijo točke. Aniš Giri se je z zmago oddolžil Firouzji za poraz v prvi partiji, drugo zmago za Alaskan Knights pa je priigral Azerbajdžanec Šakrijar Mamedžarov proti rojaku Tejmurju Radžabovu. Točko za Triveni je poleg Valentine Gunine prispeval še Wei Yi, ki je po treh predhodnih porazih vendarle premagal Abdusattorova. Dokončna odločitev je padla v partiji Tan proti Kostenjukovi, ki se je končala z veliko časovno stisko obeh igralk, v kateri je Rusinja ohranila bolj mirne živce in svoji ekipi zagotovila prvo mesto.