Mura za Olimpijo, mister za Gorico

Vodilna Olimpija ima za trenerja Španca Alberta Riero, drugi Maribor Hrvata Damirja Krznarja, tretje Celje ukrajinskega Rusa Romana Pilipčuka, zadnja Gorica ima najslavnejšega med njimi, zamejca iz Furlanije Edoarda Rejo. V 25. krogu bo eden od najuglednejših »misterjev calcia« in veliki prijatelj slovitega Fabia Capella, ki je prav tako Furlan iz Škocjana ob Soči (San Canzian d'Isonzo), pri 77 letih vodil že 23. klub. Lansko leto je končal triletno selektorsko obdobje v Albaniji.

Ko je Reja začel svojo trenersko pot, leta 1979, se novi trener Mure Dejan Grabić še ni rodil. Oba že ta konec tedna čaka zahtevna naloga. Reja začenja veliko bitko za obstanek v 1. SNL, Grabić za evropsko vozovnico, ki se prvakom iz leta 2021 že pošteno izmika. V Rejini 43-letni trenerski karieri so bile specialne naloge, kakršna ga čaka v Novi Gorici, pisane na njegovo kožo.

Imel je sloves trenerja, ki je reševal klube in jih stabiliziral. Najslavnejšega med njimi, Napoli, kjer je deloval štiri sezone (2005/09), je iz tretje lige vrnil v serie A in v Evropo. Še zdaj za zdajšnjega predsednika Aurelia De Laurentiisa velja za enega od ključnih mož kluba, ki se mu v tej sezoni naslov italijanskega prvaka lahko izmuzne le po čudežu.

Napolijev scudetto in goriški obstanek bi bila za Rejo le še pika na i njegovega nogometnega poglavja, v katerem bo prav slovensko eno od najzahtevnejših. Začel ga bo kar takoj na težkem gostovanju v Celju, kje pa bo trda predla gostiteljem. Reja je trenerski simbol moštev z kot armiranim betonom trdno obrambo in disciplino.

Preobrazba v napadalca

V Fazaneriji so po neuspešnem eksperimentu z domačim fantom brez izkušenj (Damir Čontala) izbrali – ko se je Dušan Kosić gosposko umaknil, ker ni želel sredi bitke zapustiti Tabor – trenerja z igralskim poreklom. Grabićev trenerski še ni povsem oblikovan, saj je doslej vodil le Bravo in s pretežno obrambnim slogom. Murine igralne ambicije so višje in kmalu bo vidno, v kolikšni meri se Grabić lahko preobrazi v napadalca, ki potrebuje točke. Potrebujejo jih tudi Mariborčani. Nekaj plus točk si bo Grabić prislužil tudi pri Rieri, če jo bo Mura v zadnjem dejanju kroga zagodla vijoličnim. Po dveh tekmah prepovedi bo v Fazaneriji ob ostrostrelcu Žanu Vipotniku znova v središču pozornosti Josip Iličić.