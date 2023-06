Mohorič napadel in pobral etapno zmago, slovenski as zdaj na drugem mestu

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec zadnje etape 29. dirke po Sloveniji. Na trasi od Vrhnike do Novega mesta (142,6 km) je bil najboljši v sprintu vodilne dvojice. V skupnem seštevku je slavil Italijan Filippo Zana (Jayco-AlUla) pred Mohoričem.

Za Mohoriča je bila to 18. zmaga v karieri in sploh prva na dirki po Sloveniji. Zanj je bil to sedmi nastop na domači pentlji, večkrat pa mu je v zaključkih zmanjkalo tudi nekaj sreče.

Danes je bil ves čas v ospredju na ključnih delih trase, še posebej ob vzponu na Trško Goro, kjer je nastala glavna selekcija v glavnini. Prav kolesar iz Podblice pri Kranju je bil tisti, ki je povsem razbil skupino, stik z njim pa je lahko držal le Zana. Ta je na spustu po Trški Gori sicer zaostal za Mohoričem, a ga je ta počakal, skupaj pa sta složno delovala do cilja v Novem mestu. V sprintu je bil nato Mohorič boljši od Zane.

Slovenski as v skupnem seštevku sicer ni ogrozil najboljšega, se je pa s šestega mesta prebil na drugo. Na koncu je slavil Zana, ki je v četrti etapi prevzel zeleno majico vodilnega in jo danes tudi obdržal pred rojakom Diegom Ulissijem (UAE Team Emirates). Ta je skupno končal kot tretji.

Slednji je sicer naskakoval tretjo zmago v generalni razvrstitvi v skupnem seštevku, kar bi mu uspelo kot prvemu v 30-letni zgodovini slovenske pentlje.