Slovenska sramota: tekmovalcem dirke Po Sloveniji v Ljubljani ukradli klubski kombi s kolesi

»Ukradli so nam klubsko vozilo in vsa kolesa, zato ne moremo začeti pete, zadnje etape.« To je sporočilo španske kolesarske ekipe Euskatel Euskadija na twitterju, ki je tekmovala na dirki Po Sloveniji.

Podobno so sporočili prireditelji slovenske dirke: »Danes ponoči so ekipi Euskaltel Euskadi izpred hotela v Ljubljani ukradli klubski kombi s 14 kolesi Orbea Orca Aero. Kolesa imajo značilen črn videz, obročnike Vision Metron in komponente FSA. V kolikor veste karkoli o kraji, ali vidite kombi ali kolesa na cesti, v oglasih ali kjerkoli drugje, prosimo o tem takoj obvestite policijo ali nas.«

Potrdili so še, da je ekipa odstopila od dirke, vse navijače pa prosijo za razmevanje.

