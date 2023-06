Drama na Dirki po Sloveniji, vodilni zgrmel v prepad (VIDEO)

Kolumbijec Jesus David Pena (Jayco-AlUla) je zmagovalec četrte etape od Ljubljane do Kobarida (167 km). Po dvakratnem vzponu na Kolovrat in spustu do Kobarida je Pena kljub tehničnim težavam ugnal moštvenega kolega Filippa Zano in še enega Italijana Diega Ulissija. Slovenski as Matej Mohorič je dobro omejil škodo in zasedel šesto mesto.

Prva zmaga v poklicnem kolesarstvu

Za Peno je bila to sploh prva zmaga v poklicnem kolesarstvu, na prejšnjih treh etapah je bil v službi sprinterskega kapetana, Nizozemca Dylana Groenewegna, tokrat pa je kljub tehničnim težavam z menjalnikom na spustu prišel do uspeha kariere. Z drugim mestom v etapi in šestimi bonifikacijskimi sekundami je do skupnega vodstva prišel njegov moštveni kolega Zana. Nesrečni Italijan je bil prvi na vrhu drugega prečkanja Kolovrata, nato pa padel na spustu in iz rok izpustil etapno zmago.

»Ekipa je opravila sijajno delo, na zadnjem vzponu pa sem v ovinek prišel prehitro in padel. Vse je v redu z mano, sem pa lahko zelo srečen. V zaključku smo osvojili prvo in drugo mesto za našo ekipo, kar je dobro, mar ne,« je organizatorjem po etapi dejal novi vodilni v skupnem seštevku Zana.

Mohorič ostal v igri za skupno zmago

Vseeno ima v skupnem seštevku sekundo naskoka pred Ulissijem (UAE Team Emirates). Ta bi lahko v nedeljo postal sploh prvi kolesar s tremi zmagami na dirkah po Sloveniji. Tretji je v skupnem seštevku Italijan Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), ki je bil danes četrti. Zaostaja šest sekund. Dobro je škodo v zanj zelo zahtevni etapi omejil Mohorič (Bahrain Victorious). Po vratolomnem spustu je nadoknadil precej zaostanka, ciljno črto pa prečkal 36 sekund za zmagovalcem etape in tako ostal v igri za končno zmago. Za Zano na šestem mestu zaostaja 22 sekund.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja etapa od Vrhnike do Novega mesta (142,6 km) z zahtevnim zadnjim klancem na Trško goro (1,5 km/10,5 %) okoli 10 km pred ciljem. Na glavnem trgu v Novem mestu bo nato okronan zmagovalec 29. slovenske pentlje v njeni 30-letni zgodovini.