Mbappe: Kos smo pritisku

Ko sta Lionel Messi in Neymar poleti zapustila Park princev in je Kylian Mbappe dal vedeti, da ne bo podaljšal pogodbe, so le redki verjeli, da lahko Paris Saint-Germain konča evropsko sušo in osvoji izmuzljivo ligo prvakov. Toda Luis Enrique je v prvi sezoni storil, kar uspe samo najboljšim trenerjem. PSG je namesto skupek zvezdnikov postal ekipa z značajem, kar se je izkazalo, ko je v četrtfinalu nadoknadil domači zaostanek in s 4:1 izločil Barcelono. Zdaj je pred njim še en test zrelosti, morda še bolj kočljiv. Mbappe in druščina bodo želeli izločiti Borussio, ki v mesto luči prihaja s popotnico minimalne zmage.

Sezona 2023/24 v Uefini ligi prvakov bo imela presenetljivega finalista in ta bo znan nocoj, ko bosta povratno srečanje ob 21. uri začeli ekipi, ki ju pred sezono niso uvrščali v krog kandidatov za naslov. PSG in Borussia želita v londonskem finalu 1. junija izzvati boljšega s finala pred finalom med Real Madridom in Bayernom, ki se bosta pomerila jutri (prva tekma 1:1).

48 golov je doslej v ligi prvakov dosegel Kylian Mbappe.

Mbappe, ki naj bi po sezoni prestopil v Real Madrid, bo želel na najlepši način končati svoje sedemletno obdobje v francoski metropoli. PSG si je že zagotovil nov naslov francoskega prvaka, 25. maja ga čaka finale francoskega pokala z Lyonom. Teden kasneje bi lahko podobno kot lani Manchester City osvojil trojno krono.

Toda pred tem ga čaka še nekaj ovir, prva je Borussia Dortmund, ki ji je zmago na prvi tekmi prinesel zadetek nemškega reprezentanta Niclasa Füllkruga. Tudi zasedba Edina Terzića je pokazala močan značaj, ko je v dramatičnem četrtfinalu izločila Atletico. V Francijo prihaja na krilih zmage proti Augsburgu s 5:1, še bolj pomembno je, da si je že zagotovila vstopnico za ligo prvakov. Njena zmaga proti PSG je namreč bundesligi zaradi Uefinega količnika prinesla dodatno mesto.

Slaba evropska tradicija

V finišu evropskih pokalov vse bolj do izraza prihaja tradicija. Borussia je v tem smislu v rahli prednosti pred PSG, ima naslov iz leta 1997, leta 2013 je v finalu izgubila proti Bayernu. Slednji je bil usoden za PSG, ko je ta edinkrat nastopil v finalu. V koronskem letu 2020 je bilo v praznem stadionu v Lizboni 1:0. Edina evropska lovorika PSG tako ostaja pokal pokalnih zmagovalcev iz davnega leta 1996.

Finale na Wembleyju pred 90.000 gledalci, proti Realu ali spet Bayernu, bi bil nekaj povsem drugačnega. Jasno je, da bo največ odvisno od Mbappeja, ki je že pri 25 letih najboljši strelec PSG z 255 goli na 305 tekmah. V ligi prvakov je njegova številka 48 in težko bi si izbral boljši večer za petdesetico kot proti Borussii.

»Prepričani smo, da bomo dvoboj obrnili v svoj prid in se uvrstili v finale,« samozavesti ne manjka Parižanu. »Na nas je velik pritisk, kar je normalno, saj je vložek finale lige prvakov. Še bolj, če upoštevamo klubsko zgodovino v tem tekmovanju,« je dodal Mbappe, ki se zaveda, da je PSG petkrat v zadnjih sedmih sezonah izpadel že v osmini finala. Katarski lastniki zahtevajo lovoriko.