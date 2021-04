Mariborske pesti za Muro ali Olimpijo

Nogometaši Mure so prvi od vodilne četverice, ki lahko upočasnijo Olimpijin pohod proti šampionski zvezdici v 1. SNL. Zanje bodo v nedeljskem derbiju 30. kroga v Fazaneriji držali pesti tudi zdesetkani Mariborčani, a le, če bodo danes z zmago opravili nalogo v Spodnji Šiški. Če ne, potem bodo navijali za ljubljanske zeleno-bele, saj bodo ogroženi na drugem mestu. Oči bodo uprte še v Domžale in Koper, kjer bosta gostovala predzadnji Celje in zadnja Gorica, ki je oživila upanje na obstanek.



Ljubljana: Bravo – Maribor (sodnik Nejc Kajtazović): Celo v boljšem stanju, kot so zdaj, so Mariborčani trepetali v Sp. Šiški. Zdajšnja forma in predvsem stanje duha v moštvu sta vse prej kot spodbudna, a sezono je treba izpeljati zlepa ali zgrda. Za trenerja Simona Rožmana bo poučna in takšna, da bo novo sezono začel trdno na tleh in kot začetnik z izkušnjami. Poraz v Novi Gorici najbrž Šiškarjev ni vrgel iz tira, spomnil pa jih je, da zanje ni slabih. Ko to vedo, so vsakomur trn v peti, tudi boljšim. A takšen Maribor, oslabljen in razmajan, ni boljši.



Domžale: Domžale – Celje (David Šmajc): Domžale šampion bi lahko odmevalo, če ne bi bilo koronavirusa. Celjani so se že poslovili od naslova prvaka, čeprav so jeseni upali, da so lahko šampionski. Kruta realnost je, da so ta trenutek najslabši v ligi, in le jesenskemu izkupičku se lahko zahvalijo, da niso zadnji. Avtorja polomije sta ruski selektor Valerij Kolotilo in češki trener Jiři Jarošik. Prvi je izbral napačno moštvo, drugi pa vseskozi napačno enajsterico. A tako slabi Celjani le niso, da ne bi lahko bili še slabši.



Koper: Koper – Gorica (Rade Obrenović): Tudi večni optimist Ante Guberac je utihnil. Koper je celo pod vodstvom Rodolfa Vanolija kot razpuščena vojska. Na trenutke raztresena, spet drugič motivirana, a nemočna. Pokalna lovorika je največji doseg, toda pot do nje je ob takšni formi zaprta. Primorski derbiji so bili sicer vedno napeti in nepredvidljivi, ta pa bo še posebno pomemben. Uspeh bi Goričane vrnil med žive.



Kidričevo: Aluminij – CB24 Tabor (Alen Borošak): Zakaj je spet sodnik sosed iz bližnjega Sp. Dupleka? Enkrat letos, ko je bilo treba, je že – hote ali nehote – pomagal Aluminiju. Igrišče, ki je praviloma neprimerno za igro, je druga stvar za resen opomin gostiteljem. Pozitivna stvar je le moštvo, ki sicer bolj kot ne rudari, a je vseskozi na 120 odstotkih in najvišjih obratih. Trenerju Oskarju Drobnetu je delno oproščena taktika brez igre, ker se Aluminij bori za obstanek. Sežanci so nevarni, ker so se sprostili po zmagi proti Muri.



Murska Sobota: Mura – Olimpija (Dragoslav Perić): Sobočani se hudujejo nad izključitvami, a brez haska in neupravičeno. Nogomet ni tekmovanje v udarjanju. Prav neverjetno je, da je trener Ante Šimundža prestopil na drugo stran, med nogometne suroveže. Toda kdo ve, morda je le narekoval formo za nedeljski juriš in bitko na vse ali nič. Izkušenj in znanja ima toliko, da jih lahko deli tudi mlajšemu tekmecu Goranu Stankoviću. Muri in Šimundži dvoboji z Olimpijo ne gredo od nog že poldrugo leto. Petkrat so Sobočani ostali brez zmage, od tega so trikrat izgubili. Naj igrajo za morebitno bolj napeto šampionsko končnico, tri točke jih lahko obdržijo v upanju, da je vse mogoče. Olimpija ne bi imela nič proti slabi igri s točko. A je favorit. Gorazd Nejedly

