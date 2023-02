Mama Donna ne more izgubiti

Ko se bo pester športni konec tedna na stari celini končal, se bo čez lužo začel športni dogodek leta, 57. superbowl, veliki finale lige NFL v ameriškem nogometu. V noči na ponedeljek ob 0.30 po slovenskem času bodo v Glendalu v Arizoni staknili čelade mišičnjaki moštev Philadelphia Eagles in Kansas City Chiefs ter se v štiriurnem spektaklu merili za sveti gral, pokal Vincea Lombardija. Pred tekmo, ki si jo bo v ZDA ogledalo več kot 110 milijonov ljudi in še veliko več v 130 državah po svetu, bo še več pozornosti namenjene šovu.

Superbowl je najbolj gledani enkratni športni dogodek na svetu. Lani si ga je po televiziji ogledal 101 milijon Američanov, še 11 milijonov prek spletnega prenosa. Vsaj del tekme je po podatkih NBC videlo 208 milijonov gledalcev, tretjina prebivalcev ZDA. Številka naj bi za letošnji superbowl še narasla, saj sta Philadelhia in Kansas City med najbolj priljubljenimi franšizami, za nameček ima slednji prvega zvezdnika lige in najbolje plačanega igralca Patricka Mahomesa (leta 2020 je podpisal desetletno pogodbo za 450 milijonov dolarjev), ki je že sam velik magnet.

Na stadionu State Farm, ki sprejme skoraj 73.000 gledalcev, je bila povprečna cena vstopnice 8837 dolarjev, kar je največ doslej, če odštejemo leto 2021, ko je bila zaradi covida-19 omejena kapaciteta v Tampi (24.835). Najcenejša vstopnica je na Ticketmasterju stala 3480 dolarjev, za sedež v 15. vrsti na terasi 419. Za primerjavo: na prvem superbowlu je bila leta 1967 cena 12 dolarjev, kar je ob upoštevanju inflacije danes 105 dolarjev.

Za pol minute sedem milijonov

Letos ima pravice za prenos Fox. Tridesetsekundna reklama stane 7 milijonov dolarjev, kar je nov rekord. Ameriško himno bo zapel country pevec Chris Stapleton, pred tekmo bosta nastopila tudi igralka Sheryl Lee Ralph in pevec Babyface, ki bo zapel America the Beautiful. Domoljubni ponos bo prekipeval sredi arizonske prerije. Sponzor polurnega šova ob polčasu bo Apple Music, ki je po desetih letih zamenjal Pepsi. Glavna zvezda bo Rihanna, kar bo njen prvi nastop v živo po več kot petih letih.

Eaglesi, ki slovijo po moštveni igri in strastnih navijačih, so na stavnicah rahli favoriti, toda Chiefsi se lahko vedno zanesejo na enega od najbolj vročih tandemov v omenjenem podajalcu Mahomesu in 113 kilogramov težkem lovilcu Travisu Kelceju. Slednji bo imel na drugi strani starejšega in težjega brata Jasona Kelceja, in to bo prvič, da se bosta na superbowlu srečala sorojenca. Na igrišču sicer ne, saj oba igrata v napadalni formaciji. »Mama (Donna) ne more izgubiti,« se je pošalil Travis Kelce, Jason pa je vprašal očeta Eda, za koga bo navijal, in dobil odgovor: »Za tistega, ki bo izgubil.«