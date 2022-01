Legendarni Ahonen do kolajne na finskem DP

Legendarni finski smučarski skakalec Janne Ahonen, rekorder po številu zmag na novoletni turneji in eden največjih v zgodovini, tudi pri 44 letih še ni pozabil skakati. Na finskem prvenstvu v Lahtiju je v nedeljo skočil 110 in 116 metrov ter osvojil tretje mesto. Ahonena, ki je pred več kot tremi leti sklenil športno pot, sta premagala le Antti Aalto in Eetu Nousiainen.

Ahonen se s skoki nikakor več ne ukvarja resno, saj je bil še v preteklem tednu strokovni komentator za finsko televizijo na novoletni turneji, ob tem pa je moral dati novinarjem tudi številne intervjuje. A kot kaže, za skromno finsko skakanje njegovo znanje še vedno zadošča za presenečenje.