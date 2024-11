Lanišek se nadeja, da bo večji trn v peti Stefanu Kraftu

Anže Lanišek bo tudi v novi sezoni svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se bo čez teden začela v Lillehammerju, med glavnimi slovenskimi aduti. Kot je 28-letni Domžalčan, član SSK Mengeš, razkril v zanimivem pogovoru, je imel v zaključnih pripravah manj težav kot v pretekih letih, spregovoril je tudi o omejitvi števila tekmovalnih dresov, legendarnem Japoncu Noriakiju Kasaiju ...

Ali vam je šlo na treningih zares vse po načrtih, kot ste dejali?

»Po državnem prvenstvu v Kranju sem dal na treningih še večji poudarek kakovostni izvedbi pred količino in naredil korak naprej, tako da sem res zadovoljen s pripravljenostjo. Običajno mi je prehod na ledeno zaletno smučino povzročal določene preglavice. S privajanjem nanjo sem imel v prejšnjih letih res velike težave in potreboval sem kar nekaj časa, preden sem našel pravi položaj v počepu. Letos sem očitno že poleti zgradil dovolj trdno osnovo, tako da mi je potem steklo po željah.«

Kakšna je nova zaletna smučina na Bloudkovi velikanki?

»Kakor avtocesta! Zares je dober občutek, ko se spuščaš po njej. Malce se je spremenil tudi naklon odskočne mize in s tem sam profil. Krivulja leta je postala bolj zdrava za telo, saj se ne pristaja več s takšne višine, zaradi česar sklepi in hrbet ne trpijo več tako kot prej. Zdaj je tam res lepše skakati.«

V tej jeseni ste se pripravljali še v Kranju, Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu, kajne?

»In v Bischofshofnu. No, sam sem izpustil priprave v Oberstdorfu, ker sem prav takrat zbolel. Na srečo ni bilo nič hujšega, malo sem imel povišano telesno temperaturo, zaradi katere nisem želel ničesar tvegati.«

Kako ste zadovoljni z opremo?

»Vse je v redu. Poleti smo preizkušali različne stvari in izdelali več tekmovalnih dresov, da smo prišli do pravega kroja. Zdaj ni več prostora za spodrsljaje. Če se ne motim, imamo lahko največ dva kombinezona s plombo na posamezni tekmovalni cikel oziroma največ deset na zimo.«

V svetovnem pokalu je Anže Lanišek slavil že šest zmag. FOTO: Geir Olsen/Reuters

A to za vas – kot ste omenili – ni tako velika sprememba.

»Zame osebno, kar zadeva tekme, niti ne. Zato pa bo treba po novem že vnaprej vse dobro pripraviti in zložiti celotno sestavljanko.«

Norvežan Halvor E. Granerud je izjavil, da je omejitev števila tekmovalnih dresov nanj vplivala bolj kot vsa dosedanja pravila. V preteklih sezonah naj bi imel namreč na voljo po 20 kombinezonov.

»Jaz sem jih imel v celotni sezoni, torej od začetka priprav do vključno finala v Planici, 13 ali 14.«

Nemci naj bi jih imeli celo od 40 do 50.

»To je bilo splošno znano, da so Nemci in Norvežani potovali z materialom. Ne bom pozabil, ko sem imel pred leti v Lillehammerju sobo v hotelu nasproti enega od Nemcev, v kateri je vso noč brnel šivalni stroj.«

Kako vam je všeč Lillehammer, ki bo gostil prve tekme v novi sezoni za svetovni pokal?

»Lepo je in tudi skakalnica mi je všeč. Ker jo dobro poznam, ni nobenih skrivnosti. A je tako, da je takrat, ko dobro skačeš, vsaka naprava dobra. In obratno. Upam, da bomo dobili na Norveškem občutek zime, ki je zame najlepši letni čas. Obožujem sneg. No, če tega v Lillehammerju še ne bo veliko tudi ob skakalnici, pa ne dvomim, da ga bo nato dovolj v Kuusamu oziroma Ruki. Tam vedno znova zares zaživim.«

32 posamičnih stopničk je Anže Lanišek že dosegel v svetovnem pokalu, od tega šest zmag.

S čim bi bili zadovoljni za uvod?

»Zadovoljen bom, če bom skakal sproščeno in tako, kot znam. Z uvrstitvami pa se nočem obremenjevati.«

Kdo bo po vašem tisti, ki ga bo treba najprej premagati za zmago?

»Upam, da bom jaz tisti. No, to je moja želja, težko pa je zdaj karkoli napovedati.«

V prejšnji zimi je prevladoval Avstrijec Stefan Kraft, ki je osvojil skoraj vse, kar se je osvojiti dalo. Mar lahko ponovi takšno sezono?

»Nadejam se, da sem se mu približal in da mu bom večji trn v peti. Toda o tem, kako se bo odvijalo, je v tem trenutku – kot sem že prej omenil – še prezgodaj govoriti.«

Kako gledate na fenomen Noriakija Kasaija, ki se mu pri 52 letih le za malo ni uspelo uvrstiti v japonsko ekipo za svetovni pokal?

»Noriaki je živa legenda. Skrivnost njegovega uspeha je po mojem tudi v tem, da preprosto verjame vase. Glede na bogate izkušnje, ki jih ima, verjamem, da bo našel pot vrnitve med elito. Se pa tudi v drugih športih dviguje starostna doba, veliko starejših asov še vedno kroji svetovni vrh. V tenisu, recimo, navdušuje Novak Đoković, tudi Rafael Nadal in Roger Federer sta bila vse do konca svojih karier kos mlajšim. V košarki LeBron James pri skoraj 40 letih igra, kot da bi jih imel 18.«

Vrhunec zime bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Trondheimu (od 26. februarja do 9. marca). Ali je možno v skokih tako načrtovati pripravljenost, da bi bili tam v svoji najboljši formi?

»Možno je marsikaj. Delal bom na tem, da bom takrat čim boljši. Ali mi bo to uspelo, bomo videli. Verjamem, da mi bo.«