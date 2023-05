Kristjan Čeh je v res izjemni formi, spet je slavil na diamantni ligi

Svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Rabatu, drugi v sezoni, slavil še drugič v tem letu in sedmič zapovrstjo v tej najprestižnejši seriji kraljice športov. Anita Horvat, druga slovenska predstavnica, je bila peta v teku na 800 m (2:01,30).

V metu diska je bil drugi olimpijski in svetovni prvak iz Dohe 2019 Šved Daniel Stahl z 69,41 m, tretji pa Andrius Gudžius iz Litve, njegov dosežek je znašal 66,04 m. Slednji je bil bronast na lanskem SP ter je nekdanji evropski (2018) in svetovni prvak (2017).

Vrhunska forma Čeha

Čeh je začel tekmo kot prvi in s 70,07 m povsem dotolkel tekmece, imel je skoraj štiri metre in pol prednosti pred prvim zasledovalcem. Britanec Lawrence Okoye, lani bronast na EP, je bil drugi s 65,62 m, Stahl je bil tretji s 64,77 m. Najboljši slovenski športnik lanskega leta je nadaljeval z 69,38 m, 68,26, 69,10 in 70,32 metra v predzadnji seriji, ko je dosegel daljavo tekme. Končal je z 69,20 m za novo izjemno serijo. Stahl je v tretji seriji s 67,53 m prešel na drugo mesto in mesto nižje potisnil Gudžiusa, ki je v drugem poskusu dosegel 65,61 m. Stahl je v četrti seriji popravil svoj dosežek na 69,21 m ter s svojim izidom sezone prišel najbližje Ptujčanu, a ga je vnovič gledal v hrbet. Gudžius je kljub svojemu dosežku tekme v predzadnji seriji ostal daleč za vodilnima.

Horvat je dolgo tekla na osmem mestu na začelju, nato pa napredovala v ciljni ravnini, prebila se je na peto mesto. Morra je bila precej pred drugimi in bila edina v cilju s časom pod dvema minutama. Avstralka Catriona Bisset je bila druga (2:00,11), tretje mesto pa je zasedla Američanka Sage Hurta Klecker (2:00,62), lani svetovna podprvakinja na 1500 m. Pred Anito Horvat, ki je bila najboljša Evropejka, je bila le še Jamajčanka Natoya Goule (2:00,91), nekdanja dvoranska svetovna podprvakinja v štafeti 4 X 400 m. Šesto mesto je pripadlo Švicarki Lori Hoffmann (2:01,37), četrti lani na EP.