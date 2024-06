S kom bo igrala Slovenija v osmini finala? To jih čaka v začetku julija ...

Slovenski nogometaši še nimajo nasprotnika za osmino finala evropskega prvenstva, ta bo znan po sredinih dvobojih. Znano pa je, da bodo igrali bodisi 1. julija v Frankfurtu bodisi 2. julija v Münchnu.

Med potencialnimi tekmeci Slovenije je Portugalska, ki je osvojila prvo mesto v skupini F. Slovenija bi tega tekmeca dobila, če izmed tretjeuvrščenih odpade Madžarska. Na sporedu bi bila v Frankfurtu 1. junija ob 21. uri.

Izmed tretjeuvrščenih namreč v izločilne boje napredujejo štiri najboljše reprezentance. To se določa po točkah, nato gol razliki in nazadnje po disciplinskem kriteriju.

Hrvaška izpadla

Trenutno so najboljše tretjeuvrščene reprezentance Nizozemska s štirimi točkami, Slovenija, Slovaška (skupina E) in Madžarska pa s po tremi. Iz nadaljnjih bojev je danes izpadla Hrvaška, ki je bila tretja v skupini B z dvema točkama.

Če bi Madžarska na koncu ohranila vodstvo pred tretjeuvrščeno v skupini F, kjer je Češka trenutno z eno točko, ali pa bi zaradi razlike v danih in prejetih zadetkih prehitela tretjeuvrščeno iz skupine E, bi Slovenijo čakal dvoboj z zmagovalko skupine E. To je lahko katera koli ekipa izmed trenutno štirih reprezentanc, ki imajo vsaka po tri točke (Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina).

V tem primeru bi Slovenija igrala v Münchnu 2. julija ob 18. uri.