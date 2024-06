Kek po tekmi: To je nogomet, čestitam fantom, imeli smo veliko priložnosti

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po dramatičnem razpletu tekme 2. kroga evropskega prvenstva v Nemčiji, ko je Slovenija v Münchnu igrala 1:1 s Srbijo, dejal, da je po eni strani ponosen, po drugi pa je priokus razočaranja. A kot je dodal, se bo ekipi to enkrat vrnilo.

Slovenija je pred uradno 63.028 gledalci, Slovenci so z 20.170 na tekmi postavili »državni rekord«, povedla v 69. minuti z golom Žana Karničnika, Srbija pa je izenačila v zadnji akciji tekme, po kotu je bil uspešen Luka Jović.

»Mislim, da je poanta te tekme, da je Slovenija še enkrat dokazala, da si zasluži biti na EP, da je šport krut, ampak prepričan sem - danes še bolj -, da bo ta ekipa dobila to vrnjeno,« je povedal Kek takoj po tekmi.

»Odigrali smo pravo tekmo v kulisi, ki bo šla v anale slovenskega športa. Na eni strani je razočaranje, na drugi ponos,« je nadaljeval.

»Vedeli smo, kako močni so Srbi ob prekinitvah, na žalost je zmanjkalo koncentracije, mogoče tudi moči, ampak fantom hvala za neverjetno borbo,« je povedal.

Pojasnil je, da so po zadetku Srbi začeli preskakovati igro. »Iskali so druge žoge, postavili so Jovića pred našo obrambo. To smo najprej dobro držali, a so imeli tudi Srbi svoje priložnosti. V skoku pa se zgodi, da zamudiš za sekundo, žoga se odbije ... Šport ti včasih pač vzame. Mogoče bi morali več pritiskati na njihovo zadnjo linijo, saj je bilo preveč žog v naš kazenski prostor,« je dejal in pohvalil celotno obrambo, posebej je blestel Karničnik.

»Cela zadnja linija je odigrala na visoki ravni, sploh če pogledamo, proti katerim igralcem. Škoda, da je Benjamin Šeško iskal menjavo zaradi krčev, še kako prav bi prišel ob teh skokih. O Karničniku pa bom dejal le to - je iz slovenske lige,« je odvrnil Kek ter spregovoril tudi o lepi perspektivi slovenskega nogometa.

To je nogomet

»Ni vas dosti, ki verjamete, da lahko odigramo res na visoki ravni, na ravni EP. Nekaj stvari bi morali odigrati bolje, je še prostor za napredek, ekipa pa je bila postavljena tako, da drži 95 minut visok ritem. Tega smo, niti v enem trenutku ekipa ni bila podrejena. Že ob prihodu na igrišče sem fantom rekel, naj že z držo pokažejo, kdo so. Je pa trenutno težko. A če ne doživiš tega, ne boš nikoli zmagovalec,« je še povedal in se ozrl v prihodnje dni oziroma na odločilno tekmo za napredovanje z Anglijo, ki bo 25. junija v Kölnu.

»Jutri začnemo razmišljati o Angliji. Ta je favorit, a bili sta tudi Danska in Srbija. Fantje, glavo gor in gremo naprej,« je še dejal.

Njegov kolega na srbski klopi Dragan Stojković pa je novinarsko konferenco začel s tem, da »Srbi ne umirajo lahko«. »Ne predajamo se, borimo se do konca. Izid je prišel kot nagrada za to vero. Težka tekma, to smo vedeli, je le EP. Vsaka točka je pomembna, vsak izid je pomemben,« je povedal.

»To, kar je pomembno zame, pa je, da čestitam fantom, imeli smo veliko priložnosti, a žoga ni šla v mrežo. To je nogomet. Danes nismo želeli sprejeti, da bi izgubili s Slovenijo. Zato je to nagrada in izid, ki nas ohranja v igri,« je zaključil.