Katastrofa, številke povedo vse

Slovenski alpski deskarji so svetovno prvenstvo na Rogli končali še slabše, kot so ga začeli. Ne le, da na domačem smučišču niso osvojili tako želenega odličja, po paralelnem veleslalomu, v katerem se je le branilec naslova svetovnega podprvaka Tim Mastnak uvrstil v izločilne boje, so v paralelnem slalomu celo ostali brez preboja v sklepni del. Slovenska reprezentanca s tremi udarnimi aduti Žanom Koširjem, Mastnakom in Rokom Margučem je besedno obljubljala veliko, postorila pa (skoraj) ničesar. Še najbližje uvrstitvi v osmino finala v slalomski paralelni tekmi je bil Mastnak, ta je odločilni del s 17. mestom zgrešil za mesto oziroma šest stotink sekunde. Košir je bil 19., Marguč 28., Jernej Glavan in Sara Goltes pa se nista uvrstila niti v drugi kvalifikacijski nastop. V kvalifikacijah sta bila najboljša Rus Dimitrij Loginov in njegova rojakinja Sofija Nadiršina, ta je bila na Rogli srebrna že v paralelnem veleslalomu. Izločilni oziroma zaključni del paralelnega slaloma je kot dan prej minil po ruskih notah, Rusi so v paralelnem veleslalomu za fante in dekleta osvojili popoln komplet odličij, svoje pa so pristavili še Avstrijci. Ni opravičil Svetovna prvaka sta postala Avstrijec Benjamin Karl, ki je osvojil že svojo peto zlato kolajno na SP, skupaj jih ima osem, in Sofija Nadiršina, Rusinja je denimo tudi aktualna mladinska svetovna prvakinja tako v slalomu kot veleslalomu. Karl je v finalu premagal rojaka Andreasa Prommeggerja, tretje mesto je zasedel svetovni prvak v veleslalomu Dimitrij Loginov. Slednjemu tako ni uspelo osvojiti še četrtega zaporednega naslova svetovnega prvaka. Pri dekletih sta srebrno in bronasto odličje osvojili nemški tekmovalki Ramona Theresia Hofmeister in svetovna prvakinja v veleslalomu Selina Jörg. Drugi so se veselili, razočaranje pa je bilo prisotno v slovenskem taboru.



»Vse smo naredili tako, da se kaj podobnega, kot se je, ne bi dogodilo. A zgodilo se je, zdaj moramo naprej. Cilji niso bili previsoki, bili so realni. Kar zadeva mene, so bili treningi pravilno zastavljeni, na njih smo tudi imeli primerjavo z Italijani. To je to, a moramo iti naprej,« je navrgel glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič. »Kako naj ocenim, katastrofa ... Številke vedno povedo vse, tokrat niso bile na naši strani. Ni opravičila, da bi tekmovalec rekel, sneg je bil takšen, ni bil takšen. Vsak tekmovalec mora pač na tekmi napasti, mora biti najboljši. Ko pride tako veliko tekmovanje, moraš pokazati, kaj znaš,« je še dodal. Slovenskim deskarjem tako po neuspešnem svetovnem prvenstvu ne preostane nič drugega, kot da razmišljajo o soboti, ko bo na Rogli še tekma svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu.

