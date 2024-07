Luka Dončić in soigralci vodili že za 18, na odmor pa s premajhno prednostjo (V ŽIVO)

Slovenska košarkarska reprezentanca potrebuje zmago na tekmi proti Novi Zelandiji z desetimi točkami ali več za ohranitev upanja na olimpijske igre. Tekma v Pireju se bo začela ob 16.30.

Slovenija je slabo začela kvalifikacijski turnir v Grčiji, na katerem bo le končni zmagovalec dobil vozovnico za Pariz. Poraz s Hrvaško jo je preusmeril na daljše in težje potovanje, ki ga je še dodatno otežila nepričakovana zmaga Nove Zelandije nad Hrvaško v sredo.

1. četrtina Po petih minutah je bila naša reprezentanca že pri želenih plus 10 (12:2), medtem ko Nova Zelandija sploh ni zadela iz igre. Prednost je samo še rastla. Prva četrtina se je končala s 27:9. 2. četrtina S pravo energijo je Slovenija začela tudi v drugi četrtini. A Nova Zelandija je vzpostavila ravnotežje, zaigrale bolje v obrambi, zadela štiri trojke in se približala na nevarnih 30:40. Na koncu je sledila še blokada Dončiću, nova trojka nasprotnika in Slovenija ima samo še pet točk prednosti (39:44).

Zmaga z desetimi točkami Sloveniji prinaša drugo mesto v skupini in najverjetneje Grčijo v polfinalu, z zmago z vsaj 29 točkami bi bila Slovenija celo prva v skupini, vse, kar je manj od zmage z desetimi točkami, pa Luko Dončića in soigralce vodi na letalo in nazaj v domovino.