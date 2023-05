Roglič verjame v zmago na Giru

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v kraljevski 19. etapi dirke po Italiji nadoknadil tri sekunde v primerjavi z vodilnim Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers). Kot je dejal v izjavi za slovenske medije na vrhu ciljnega vzpona na Tre Cime di Lavaredo, še vedno verjame v skupno zmago.

Za vodilnim Thomasom po današnji etapi zaostaja 26 sekund, medtem ko je tretjeuvrščeni Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) počasnejši za 59 sekund.

Etapo je sicer dobil Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ki je za 51 sekund ugnal Kanadčana Dereka Geeja (Israel-Premier Tech). Tretji je bil z istim časom kot četrtouvrščeni Roglič danes Danec Magnus Cort (EF Education-EasyPost), ki je s tem odvzel še zadnje štiri bonifikacijske sekunde.

Po etapi je Roglič v izjavi za slovenske medije dejal, da je zadovoljen in verjame v skupno zmago. »Zagotovo, tudi jaz verjamem v preobrat.«

Triintridesetletni Kisovčan je sicer v etapi pred zahtevnejšimi zadnjimi 20 kilometri zamenjal kolo. Tudi zaradi sobotnega kronometra na Višarje.

»Res je, da se malce poskusi tudi to kolo in kako deluje. Malo treninga za jutri. Zakaj pa ne,« je v smehu dejal trikratni zmagovalec dirke po Španiji.

Znova veliko gledanja

Na prvi pogled je bilo znova veliko gledanja med favoriti, a razlog za to po Rogličevem mnenju tiči drugje. »Ponavadi se zdi s televizije bolj počasi, občutki po treh tednih pa so malo drugačni. Taktično smo dobro oddirkali, saj sem bil na koncu tam, kjer je treba,« je poudaril slovenski as po zahtevnih 19 dneh v sedlu.

Roglič se zaveda, da je vsaka sekunda v tesnem zaključku dirke pomembna, vseeno pa je razlika še vedno relativno velika. »Še kar nekaj sekund je treba dobiti nazaj, ampak je bilo dobro. Lahko sem zadovoljen,« je na kratko dejal slovenski as.

Ta je leta 2020 na Touru dirko iz rok izpustil prav v predzadnji etapi, prav tako kronometru, ko ga je ugnal rojak Tadej Pogačar.

Tokrat bo Roglič tisti, ki bo skušal nadoknaditi razliko do vodilnega. Na pomoč pa mu bodo priskočili številni rojaki, ki se bodo odpravili proti Trbižu na start zadnje resne etape ter na Višarje, kjer bo po 18,6 km vožnje na čas tudi cilj.

Pred tem Rogliča čaka še ena noč, ki jo bo glede na parkirana spremljevalna vozila bržčas preživel prav na slovenskih tleh. Nekatere ekipe so namreč Kranjsko Goro izkoristile za zadnjo postojanko pred sobotno odločilno etapo.

»Komaj že čakam, da se začne, da startam in se damo na cesto ter vidimo. Res bom izjemno užival v vsej podpori,« nestrpno slovenske navijače ob cesti pričakuje 33-letni Kisovčan.