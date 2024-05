Risi strli tudi trd japonski oreh

Slovenska hokejska reprezentanca je z zmago nadaljevala uspešen niz na svetovnem prvenstvu skupine 1A in tako nadaljevala misijo želene vrnitve med najboljše na svetu. Po nepričakovanem uvodnem spodrsljaju proti Južni Koreji je tokrat slavila zmago tretjič zapored, in sicer z uspehom proti trdni in tradicionalno vztrajni japonski vrsti. Slovenija je zmagala s 3:1 (2:0, 0:1, 1:0; Žiga Mehle 4., Nik Simšič 13., Jan Drozg 60. PP; Šogo Nakadžima 31.) Drevi ob 19.30 se bodo risi za slovo od Bolzana pomerili z Madžari.

Po tekmovalno prostem dnevu in dejansko nujni regeneraciji po energijsko in čustveno nabiti tekmi risov z domačini tega prvenstva je napočil nov izziv – obračun naših reprezentantov z Japonci. Slednji sicer ne predstavljajo neke posebne hokejske sile, vendar pa zgodovina slovenskih preizkušenj z njimi jasno razkriva, da tu prav preprostih nalog ni bilo. Zadnji dve tekmi pripravljalnega značaja, pomladi in jeseni leta 2022, sta denimo pripadli Japoncem.

In nato je bilo kmalu na ledu videti, da tudi tokrat ne bo avtoceste k slovenski zmagi. Resda so risi v uvodni tretjini zabili dva gola in si tako priigrali prav lepo izhodišče za nadaljevanje tekme, na dlani pa je bilo, da na ledu ni tako brezhibne zbranosti, kot je bila vidna na prejšnji tekmi z Italijo. Obenem pa je Gašper Krošelj v vratih ohranjal svojo visoko raven in slovensko prednost.

Nato pa se je v drugi minuti zakuhalo. Trenutke slovenske zaspanosti so Azijci kaznovali z golom priključka, ki je predstavljal tudi budilko za našo reprezentanco. In dejansko je slednja spet začela igrati bolje, povezano in ustvarjalno kot v tistih številnih lepih trenutkih razburljive sredine predstave proti domačim azzurrom. Škoda le, da si v vroči končnici drugega dela risi z novim golom niso vrnili prednosti +2.

Tudi zadnji del je prinesel podoben scenarij s podobnimi poskusi slovenskih hokejistov in tokrat trdnim japonskim obrambnim zidom. Vidno je bilo, da ima naša vrsta več kakovosti in igra bolj domiselno, vendar je izid 2:1 napovedoval dramo v zadnjih minutah. Odpravil pa jo je z golom v zadnji minuti Jan Drozg.