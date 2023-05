Vsi na Višarje po Rogličevo rožnato majico

Kakšna drama na 106. Giru d'Italia! Kraljevska 19. etapa s ciljem na Tre Cime di Lavaredo, kjer se je z dnevnim uspehom proslavil kolumbijski hribolazec Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ni odločila končnega zmagovalca. Ga bo pa gotovo današnja vožnja na čas na Svete Višarje. Na hribu nad Trbižem rožnate majice ne bo lovil samo Primož Roglič (Jumbo Visma), temveč kolesarska Slovenija, ki ga bo poskušala ponesti navkreber, da nadomesti 26 sekund proti Geraintu Thomasu (Ineos).

Klobuk dol pred Rogličem in tudi pred njegovim največjim tekmecem na italijanskih cestah, valižanskim veteranom Thomasom, ki je v četrtek slavil 37. rojstni dan. Najlepši darili si je prikolesaril sam, v obeh dolomitskih etapah se je dobro držal Rogličevega kolesa in obdržal rožnato majico.

V 18. etapi ni izgubil nič časa, v 19. pičle tri sekunde, čeprav je bilo pričakovati, da ga bo Roglič na izjemno strmem ciljnem vzponu na Tre Cime, najvišjo točko letošnje dirke (2307 m), spravil v večje težave. V ta namen je slovenski as 19 km pred ciljem zamenjal kolo. V Cortini d'Ampezzo je sestopil z običajne specialke in sedel na gorsko, s prestavnimi razmerji za največje strmine.

Z njo se je podal v srdito bitko, v kateri so izjemno delo opravili Thomasovi pomočniki iz Ineosa. Laurens De Plus in Thymen Arensman sta za svojega kapetana tudi na najbolj zahtevnih delih ciljnega vzpona narekovala oster tempo, ki je preprečeval napade. Roglič se je zanj tako odločil šele poldrugi kilometer pred ciljem. Enako kot dan prej se je takoj otresel v skupnem seštevku tretjeuvrščenega Joãa Almeide (UAE), ne pa tudi rožnatega Thomasa.

Slednji je v zaključku celo šel v nasprotni napad, ta je spet bolj oddaljil Portugalca, za nekaj dolžin kolesa je zaostal tudi Roglič. A pregovorno trmasti Zasavec je iz sebe izvlekel še en naboj energije, s sprintom navkreber je ujel Britanca in ga pustil za seboj.

Roglič je tako pridobil tri sekunde proti Thomasu in 23 proti Almeidi, kar je dalo izhodišče za končni obračun: 1. Thomas, 26 sekund za njim Roglič, Almeida 59 sekund za rožnato majico. Enega od teh treh kolesarjev bodo jutri v Rimu okronali za šampiona 106. Gira, drugi zaostajajo preveč.

Verjame v preobrat

Vendar so pred to trojico Svete Višarje, na njih pa na tisoče slovenskih navijačev. Čaka ga 18,6 km, ravninski uvod, nato izjemno strm vzpon na Svete Višarje, kolesarji se bodo v 7,3 km dvignili za 889 m. »Še kar nekaj sekund moram dobiti nazaj, vendar je bilo dobro, lahko sem zadovoljen,« je za slovo od Dolomitov povedal Roglič. S kakšnimi besedami pa pozdravlja Trbiž, Svete Višarje in neštete slovenske navijače? »Komaj čakam, da se prične, da startam, vse dam na cesto in da vidimo, kaj bo. Užival bom v podpori. Še vedno verjamem in upam na preobrat,« je še povedal Roglič, ki je kot dotedanji nosilec rumene majice Tour 2020 izgubil v sklepni gorski vožnji na čas proti Tadeju Pogačarju.

Napočil je čas, da on na podoben način sleče tekmeca in rožnato majico nosi le v Rimu, kot je nakazal že v pogovorih pred dirko. Na strminah Svetih Višarij je 26 sekund dosegljivih, Thomasova prednost pa je morda le, da bo kot nosilec rožnate majice startal zadnji ob 17.52 in bo vedel, kako dobro gre njegovemu tekmecu. A ne bodo odločale informacije, temveč moč nog po treh tednih izčrpavanja na kolesu.