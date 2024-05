Naše znane toplice so spet na prodaj

O vse bolj razvpitih Medijskih toplicah čedalje več prebivalcev v občini Zagorje ob Savi ugiba, ali niso pod kakšnim prekletstvom. Nekdanje kopališče na Izlakah je namreč že leta mesto strahov, čeprav je hotelir Marjan Krajnc iz Rogaške Slatine ob nakupu kompleksa napovedoval sanjsko preobrazbo: hotel kategorije več zvezdic, sedem notranjih in zunanjih bazenov, razkošne sobe, osem vil, posebno vilo za poroke in obiske posebnih gostov, 25 apartmajev, dve športni dvorani za 450 oziroma 400 obiskovalcev, garažno hišo, oživitev termalnega Valvazorjevega vrelca in drugo. Omenjal je tudi do 200 delo...