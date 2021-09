Kajin portoroški skok navzgor

Resda včeraj na teniškem stadionu v Luciji ni bilo Slovenke v finalu, a vseeno bomo letošnji portoroški turnir WTA ohranili v lepem spominu. Že spoznanje, da se je karavana igralk vrnila na Obalo po dolgih 11 letih, je posebno, ob tem seveda ostajajo podčrtane kakovostne predstave, med katerimi sta viden delež primaknili tudi Kaja Juvan in Tamara Zidanšek.



Njun petkov četrtfinalni derbi pod žarometi je s slovenskega zornega kota predstavljal vrh dogajanja na prizorišču, zlasti prva se ga bo rada spominjala, saj do tega dvoboja še ni ugnala Tamare, zdaj že na 32. mestu lestvice WTA z naskokom naše najboljše teniške igralke. Sploh pa je bil ta petek za Kajo zahteven, saj je morala najprej dokončati prekinjen obračun s Srbkinjo Aleksandro Krunić, nato pa prvič nastopiti v četrtfinalu turnirjev te ravni.



»Res ni bilo vse skupaj preprosto. Najprej igraš prejšnji dan prekinjeni in zaradi dežja vedno znova preloženi dvoboj, nato pa tudi psihično zahtevno preizkušnjo s Tami, za katero sem si rekla, da bi jo vendarle že enkrat lahko ugnala. Tako je bilo tudi v podaljšani igri. Spomnila sem se, da sem z njo izgubila prav v tej, in si dejala, da si tega tokrat ne smem privoščiti,« se je 20-letna Ljubljančanka spomnila po zmagi in svoji prvi uvrstitvi med najboljše štiri na turnirju WTA.



V polfinalu pa ni mogla resneje ogroziti Američanke Alison Riske, davek napornega petka je bil pač visok. In to je bilo vidno že v prvem nizu pri izidu 0:6 in že prej zdravniški pomoči naši igralki zaradi močnih bolečin v nogah. »Očitno me je zdelala utrujenost. A menim, da ne gre za nič hujšega, verjetno je le manjša natrganina na mišici. Ko enkrat na tej ravni ne moreš dati vsega od sebe, je tekmica takoj v veliki prednosti,« je strnila misli po porazu. Drugi niz je izgubila s 4:6.



Vseeno je včeraj z nasmehom zapuščala Portorož, v zadnjem tednu je prikazala veliko dobrega tenisa in se vrnila med najboljših 100 na lestvici WTA. Zidanškova ostaja prepričljivo najvišje med Slovenkami v tej razvrstitvi; četudi se je od domačega turnirja poslovila v četrtfinalu, ne more biti posebno potrta. Slovenci izločili Paragvajce Slovenski ljubitelji tenisa so tukaj z aplavzom pospremili tudi dosežek našega moštva v Davisovem pokalu. To je že po treh predstavah, dveh posamičnih Toma Kočevarja Dešmana in Tima Artnaka ter v dvojicah (Kočevar Dešman-Špec), ugnalo Paragvaj in se uvrstilo v kvalifikacije za I. svetovno skupino, ki bodo prihodnjo pomlad. Po vseh zdrahah in spodrsljajih je tako zasijalo tudi nekaj sonca v slovenski moštveni tenis, zdaj pod vodstvom novega kapetana Grege Žemlje. Še lepše bi bilo, ko ne bi bilo v zadnjih tednih in mesecih zdravstvenih težav nekaterih izkušenih igralcev, med drugim tudi našega vodilnega aduta Aljaža Bedeneta.

