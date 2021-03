Jubilejni Vitranc brez leska

Vodilni v sezoni občudoval rojaka

V pričakovanju največje tekme v moškem alpskem smučanju pri nas smo prejšnji teden večkrat pisali o izjemni zgodovini dogajanja na različnih progah, kjer so se asi borili za prestižno lovoriko. Najprej bližje Kranjski Gori, zdaj pa že skoraj štiri desetletja v Podkorenu so vidne vloge večkrat pripadale tudi domačim adutom. Ob letošnjem jubileju, 60. rojstnem dnevu pokala Vitranc, pa je bilo drugače: slovenska reprezentanca je – žal – ostala daleč od odmevnih uvrstitev.Prav na domačem snegu se ji je zataknilo bolj kot na večini tekem te predolimpijske zime, v kateri jestoril kakovostni korak naprej, naš vodilni adut moške izbrane vrstepa se prebijal skozi različne težave, tudi tragično očetovo smrt, pa se nato uspešno vrnil med elito. Med drugim z vidnim 6. mestom na najpomembnejši tekmi sezone – svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. Zato je bilo tudi razumljivo, da so bila pričakovanja številnih privržencev glede Kranjčevega nastopa na jubilejnem Vitrancu visoka, ne nazadnje je o njih dan pred tekmo spregovoril tudi sam, trenerpa je razgrnil optimizem glede nastopov obeh slovenskih udeležencev sobotne veleslalomske preizkušnje. V včerajšnjem slalomu sta se jima nato pridružila še(37.) in(odstopil), a tudi uvrstitvi omenjenih glavnih adutov (25. Hadalin, 32. Kranjec) nista botrovali veselju domače reprezentance.Toda ne glede na Hadalinov vzpon v sezoni (»Pred začetkom je bil na 70. mestu, zdaj je redno med 30 dobitniki točk,« je ob koncu tedna poudaril trener Bergant) se mu prav ta sklepni vitranški nastop ni razpletel po željah. Tokrat pač ni potrdil ugleda tekmovalca, ki na drugi progi krepko izboljša svoje izhodišče iz dopoldanskega nastopa. Tako je v resda silno nepredvidljivih razmerah zaradi sneženja in slabe vidljivosti padel z 18. mesta na 25., dan prej je bilo vendarle drugače. Z 29. mesta se je Vrhničan povzpel na 18., sploh je bil na drugi progi od njega hitrejši le sobotni veleslalomski zmagovalec, ki se je tako že vidno približal vodilnemu v boju za veliki globus. Slednji včerajšnjega slaloma ni dokončal, za konec je lahko le zaploskal rojakoma na 1. in 2. vitranški nedeljski stopnički:in. Žan Kranjec? Njegovi nastopi so v smučarski Sloveniji pod posebnim drobnogledom, on je pač v zadnjem obdobju najvidnejši naslednik slovitih predhodnikov. Izbrana konkurenca najboljših veleslalomistov ga je že dodobra spoznala, prejšnjo sezono, v kateri je najbolj opozoril nase z zmago na kultni progi v Adelbodnu, je sklenil na 4. mestu razvrstitve v omenjeni disciplini. Takrat je ostal prav brez vitranške preizkušnje, natanko pred enim letom je novi koronavirus predčasno prekinil smučarsko zimo. Zdaj pa se je vrnil na progo, ki jo glede na številne ure treninga pozna do sleherne podrobnosti. Vendar v soboto z 22. mestom ni bil na svoji ravni. »Lepo je bilo smučati v teh razmerah, toda tekmovalno mi zlepa ni šlo. Premalo je bilo hitrosti,« se je zavedal po nastopu, v katerem si ni privoščil vidnih napak, toda to preprosto ni bilo vrhunsko smučanje, ki ga je že uprizoril po vrnitvi v karavano svetovnega pokala.Trener Bergant ni hotel javno razpredati o težavah, ki jih bo s tekmovalci očitno moral začeti odpravljati prvi dan priprav za naslednjo, olimpijsko sezono, dejal pa nam je, da je prav ta tekma odsev vseh nakopičenih problemov med sezono: »Mislil sem si celo, da se mu bo kaj takšnega zgodilo na enem od prejšnjih prizorišč.« Toda tako je zgodba še bolj boleča. Na jubilejni tekmi smo pogrešali občinstvo – tu pač ni mogoče ničesar storiti, dokler svet ne zmaga v boju z virusom – in pa viden slovenski dosežek. Uvrstitev na 18. mesto kot najvišje slovensko ob pisanem vitranškem koncu tedna je preprosto za premalo smučarsko nacijo. Ob vsem spoštovanju do Bergantovih besed, da redno uvrščanje med najboljše v omejenih denarnih možnostih in očitno tudi težavah z opremo nikakor ni več samoumevno. Tekmeci so zdaj na vseh ravneh uspešnejši.