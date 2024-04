Jana Oblaka reševal tudi okvir vrat

Dolg jezik in vzvišenost ali zelo, zelo raznovrstna Barcelona? To je bila ena od ugank po zadnjih in znova spektakularnih prvih četrtfinalnih tekmah lige prvakov, ki sta se v Parizu in Madridu končali s tesnima zmagama Barcelone (3:2, Raphinha 37., 62., Christensen 77.; Dembele 48., Vitinha 50.) in Atletica (2:1, De Paul 4., Lino 32.; Haller). Odmevnejša je bila pariška, ki jo je že pred tekmo zabelil trener Paris St. Germaina Luis Enrique. Povratni tekmi bosta v torek.

Po prvih 90 minutah je nekdaj španski selektor in zadnji trener, ki je Barcelono popeljal na evropski vrh, prejel zaušnico mlajšega kolega Xavija Hernandeza. A samozavestne drže Enrique ni izgubil.

Luis Enrique (levo) je pred pariško tekmo veliko govoril, na tekmi je več povedala Barcelona pod taktirko Xavija Hernandeza. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

»Spremenili bomo tisto, kar ni delovalo in šli v Barcelono z veliko želje. Pozitivno je, da smo še vedno prepričani, da lahko zmagamo,« je poskušal prepričati nejeverne Tomaže. Z njimi je posebni in zapleteni Enrique na nasprotnem bregu že od svojega prihoda v Pariz. Eden od najbolj cenjenih komentatorjev pri RMC Daniel Riolo mu je nalil čistega vina.

»Imamo genija, a tega ne vemo. Tudi igralci so vselej presenečeni nad njegovimi odločitvami. Vedno si nekaj izmišlja. Xavi igra z osnovno postavitvijo 4-3-3 in z jasno razdeljenimi vlogami igralcev. Enrique vse spremeni. Zakaj je Vitinha igral zadnjega obrambnega zveznega igralca? Vsi vemo, da bi bilo bolje, če bi bil bliže Kylianu Mbappeju,« je trenerja ošvrknil Riolo.

Imamo genija, a tega ne vemo.

O glavni težavi na prvi tekmi, nemoči Kyliana Mbappeja, Enrique ni želel govoriti. Njun odnos ostaja prej slab kot dober. Xaviju je malo mar, kaj se dogaja v Parizu. Zmaguje in uživa, odkar je pred dobrim mesecem najavil slovo po koncu sezone. »Imeli smo dovolj časa za pripravo na tekmo in vse se je obrnilo zelo dobro, v obrambi in napadu. Omejili smo njihove nevarnosti na minimum,« je povedal trener, ki je že 12 tekem v nizu brez poraza.

Diego Simeone je bojevniško razpoložen. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Atletico je pred svojimi navijači letel prvih 45 minut. Rdeče-beli so povsem zasenčili Porurce, a v drugem polčasu so Jan Oblak in drugi Madridčani trpeli in ušli popolnemu preobratu. Gostje so dvakrat zatresli okvir vrat. Z minimalno zmago (2:1) je Atletico kljub vsemu v boljšem položaju.

»V dvobojih moža na moža so bili premočni,« je razlog za slab prvi polčas pojasnil kapetan Borussie Emre Can. »Zelo me veseli odziv. Ne bi bilo nezasluženo, če bi odšli domov z neodločenim izidom,« je o tekmi povedal gostujoči trener Edin Terzić. Vselej bojeviti domači trener Diego Simeone pa je že napovedal bojevniških drugih 90 minut v Dortmundu. »Morali bomo trpeti. Nasproti nas bo stala številčna vojska,« se Argentinec zaveda, kaj Madridčane čaka na največjem nemškem štadionu Westfalen.