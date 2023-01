Jan Oblak prvič letos nepremagan

Konec tedna je bila podoba slovenskih nogometašev na tujem boljša kot v začetku leta. Vratar Jan Oblak in srednji branilci niso prejeli gola, nekateri napadalci so se vpisali med strelce, kar je obetavno. Natančno dva meseca ločita slovensko reprezentanco od začetka kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji. Boj za euro 2024 bo odprla 23. marca v Astani, dobro bi bilo, da bi bili aduti, na katere računa selektor Matjaž Kek, čim bolje pripravljeni.

Atletico Madrid je odlično unovčil tekmo z Valladolidom, ki med vsemi v španski ligi igra v najslabši formi. Klub, ki mu predseduje legendarni Ronaldo, je že v 28. minuti prejel tretji gol in tekma je bila odločena, kar ni običajno za Atletico, zato je bilo 53.000 navijačev v Madridu upravičeno zmedenih. Šele prvič po aprilu 2017 je Atletico zabil tri gole v prve pol ure igre. Izstopal je »krilni« adut Antoine Griezmann. Francoz je na svoji 12. tekmi zabeležil tako gol kot podajo, po tem merilu je najboljši: sledijo mu trije legendarni napadalci Sergio Agüero (11), Diego Forlan (10) in Fernando Torres (9).

Med strelci Šeško in Celar

Jan Oblak prvič po 29. decembru ni prejel gola, to pa je konec tedna uspelo tudi Jaki Bijolu in Mihi Blažiču, ki v reprezentanci igrata pred njim. Angers je ostal neporažen v francoskem pokalu, Udinese pa je prekinil negativni niz v Genovi, kjer Sampdorii ne steče niti po prihodu trenerja Dejana Stankovića. Videmčani so se vrnili na 7. mesto, ki prinaša nastop v konferenčni ligi.

Matjaž Kek bolj previdno pogleduje proti ofenzivnemu delu reprezentance, kjer se njegova »prva« napadalca Andraž Šporar in Benjamin Šeško borita za status v njunih klubih. Šeško je na zadnji prijateljski tekmi v Marbelli zabil gol, v 120-minutnem dvoboju je igral en polčas (60 minut) in zabil gol za zmago Salzburga nad Karlsruhejem s 3:0 v 117. minuti. V prejšnjih prijateljskih tekmah je dobil polčas proti Bayernu (1:1) in 40 minut proti Sparti (2:1). Salzburžane od 3. februarja čaka silovit ritem tekem, v katerem se bodo 16. in 23. februarja pomerili tudi z Romo v evropski ligi.

Pomembno zmago je svojemu klubu prinesel​ Žan Celar. Njegov Lugano je zmagal na gostovanju v Sionu, odločilni gol pa je zabil Celar v 94. minuti. Po 17 krogih je na vrhu lestvice strelcev, Lugano pa se bori za 2. mesto in kvalifikacije za ligo prvakov, tako kot Servette, St. Gallen in Basel, daleč spredaj je Young Boys.