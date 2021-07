Italijani po enajstmetrovkah na vrhu Evrope

Nogometna reprezentanca Italije je novi evropski prvak. Italijani so v velikem finalu Eura 2020 na londonskem Wembleyju po enajstmetrovkah premagali Anglijo s 3:2 (1:1, 1:1, 0:1). Za Anglijo je v rednem delu zadel Luke Shaw v 2., za Italijo pa Leonardo Bonucci v 67. minuti. Odločilno enajstmetrovko pa je zadel. Italijani so danes osvojili šele drugo lovoriko na evropskih prvenstvih, prvič so bili doslej prvaki leta 1968.Angleži, ki so igrali v sploh prvem finalu na EP, doslej pa imajo v svoji zbirki le eno lovoriko z velikih tekmovanj, zmago na SP daljnega leta 1966, pa so tudi tokrat ostali brez novega pokala. Letošnje EP, ki so ga zaradi pandemije novega koronavirusa morali prestaviti za eno leto, je sicer potekalo v 11 mestih po stari celini, finale pa je bil na Wembleyju, kjer se je lahko zbralo tudi 65.000 gledalcev.