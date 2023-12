Ilka Štuhec peta na smuku za svetovni pokal

Ilka Štuhec je osvojila peto mesto na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Val d'Iseru. Na progo Oreiller-Killy se je pognala kot 12. A že od vrha na zahtevnem terenu ni bila tako hitra, da bi ogrozila prvo mesto Švicarke Jasmine Flury, za katero je zaostala 73 stotink sekunde. S petim mestom pa je vseeno prišla do najboljšega izida sezone.

Zmagovalka uvodnega smuka v St. Moritzu, Američanka Mikaela Shiffin, se je današnjemu smuku odpovedala. Tudi na drugem ženskem smuku na vrhu nista bili najboljši smukačici pretekle sezone, nosilka smukaškega globusa, Italijanka Sofia Goggia, in v minuli sezoni druga Štuhec.

Tridesetletna Flury je februarja v Meribelu osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku, ne da bi pri tem imela v žepu smukaško zmago v svetovnem pokalu. Po desetih mesecih je smukaško potrditev z zmago dobila tudi v konkurenci svetovnega pokala. To je druga zmaga za Flury v svetovnem pokalu, potem ko je bila pred šestimi leti najhitrejša na superveleslalomu v St. Moritzu.

Po osmih letih sta na prvih dveh mestih smuka v Val d'Iseru znova Švicarki, Flury se je na drugem mestu najbolj približala Joana Hählen (+0,22), leta 2015 sta prvo in drugo mestu na tem smuku osvojili takrat še Lara Gut in Fabienne Suter.

Flury je bila s časom 1:43,47 minute veliko hitrejša od najboljšega časa na petkovem treningu, ko je Štuhec progo od starta do cilja prevozila s časom 1:46,05 minute.

Tretje mesto na današnjem smuku je pripadlo Avstrijki Cornelii Hütter (+0,24). Pred Štuhec se je na četrto mesto prebila Goggia (+0,44), ki je za 29 stotink sekunde Slovenko potisnila na končno peto mesto.

V nedeljo bo v Val d'Iseru na sporedu še superveleslalom.

Bolj sproščena

Štuhec je bila ob prihodu v cilj četrta, tretje mesto in stopničke je zgrešila za 49 stotink sekunde. Na četrtem smuku v Val d'Iseru je končala v najboljši peterici. Še 36. v karieri je tekmo končala v najboljši šesterici.

»Vsekakor sem bila danes bolj sproščena kot nazadnje v St. Moritzu, lahko sem se res osredotočila na smučanje in ne preveč razmišljala in tudi uživala med vožnjo, tako da sem vesela,« je bila s svojim nastopom znova zadovoljna Štuhec.

»Današnji nastop je bil dokaj dober, moram reči, da sem imela kar nekaj dobrih občutkov med vožnjo, nekajkrat sem sicer bila malce izven idealne linije, malo zamudila, ampak ne glede na to nisem 'paničarila' in sem nesla hitrost s sabo. Vseeno pa so deli, kjer sem izgubila preveč in, da, zaradi tega tudi zaostanek in na koncu peto mesto,« je Štuhec ocenila nastop.

Triintridesetletnica je pred sedmimi leti, na začetku svoje najboljše sezone, ki jo je končala kot lastnica kristalnih globusov za seštevek v smuku in alpski kombinaciji, na tem prizorišču v razmaku 24 ur osvojila dve zmagi.

Najprej je 16. decembra 2016 konkurenco premagala v kombinaciji, te discipline več ni na sporedu svetovnega pokala, nato pa je bila še najhitrejša na smuku.

Začetek sezone

Začetek sezone v hitrih disciplinah je bil v znamenju odpovedi zaradi vremena. Alpske smučarke so decembra le dočakale prve hitre preizkušnje v St. Moritzu v Švici, ki pa je taboru Štuhčeve prinesel bolj grenka spoznanja. Smuk je končala na 14. mestu, dan prej na superveleslalomu pa se ni uvrstila med trideseterico.

Vreme je krojilo tudi razpored v Savojskih Alpah, četrtkov trening je odpadel, po petkovem treningu pa je imela Mariborčanka kljub najhitrejši liniji mešane občutke zaradi spreminjajoče se podlage od mehkejše do ledene.

