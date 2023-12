Kaj lahko storite sami, da bo vaš prvi letošnji stik s snegom varen in predvsem zabaven

Smučarske opreme je veliko. Mi se bomo tokrat osredotočili na čelado, pancerje in smuči z vezmi.

Kaj moramo pregledati, da ne bo slabega presenečenja na smučišču in kako lahko opremo vzdržujete sami, da vam ne bo treba pogostokrat obiskovati smučarski servis.

Primer: Ko se peljete na smučanje imejte čevlje v notranjosti avtomobila. V trugi na avtu se vam bodo ohladili na prijetnih -30 stopinj. Verjemite na besedo, ni dober feeling lepo segreto stopalo vtakniti v ledeno kocko.

Smučarska čelada

Za nekatere modni dodatek, za nekatere nuja, za nekatere nepotrebno zlo. Dejstvo pa je, da je čelada super zadeva.

Varuje pred podhladitvijo in dejansko blagodejno vpliva na stik sinovialne tekočine in možganov z lobanjo pri udarcu z glavo v trdo snežno površino.

Ampak, tudi čelada ni večna. Preglejte, če slučajno ni kje počena. Če je poškodovana, jo zamenjajte!

Preglejte obrabljenost penic na notranji strani čelade. Če jih ni, ali so čez leto splesnile v kleti, jih zamenjajte. Dobite tudi univerzalne! Ter nenazadnje, zelo pomembno, trak za zapenjanje. Preglejte ga in pravilno nastavite! Glava vam bo hvaležna in z njo vsi spomini s prejšnjih smučarskih izletov.

Smučarski čevelj

Znani so po tem, da zelo smrdijo, če jih pustimo vlažne. In verjemite na besedo, da ni nič kaj dober občutek, ko tople noge (stopala) zarineš v mrzlo čofto, narejeno iz švica nog, minuto pred smučanjem v mrzel čevelj. Obvezno, po vsakem smučanju posušite notranjost smučarskega čevlja.

Drugače vam tudi anti – odour spreji ne bodo pomagali. Ko se peljete na smučanje imejte čevlje v notranjosti avtomobila.

Pa še ena stvar je. Po smučanju, za božjo voljo, zapnite nazaj zaponke (klipsne po domače). Na prvo, najlažjo stopnjo, sicer se vam bo školjka čevlja deformirala. In vas olajšala za nove evre pri nakupu.

Smuči in smučarske vezi

Zelo priporočljivo je smuči pred in po sezoni dati na strokovni pregled v servis. Stvar ni poceni, ampak, če boste upoštevali nekaj enostavnih nasvetov, vam bo kar nekaj stroškov prihranjenih.

Prvič, WD 40 ne sodi na robnike. Zmotno je prepričanje, da vam ne bodo zarjaveli. Seveda vam bodo, če jih nezaščitene vozite po naših posoljenih cestah, ali če jih vlažne pozabite skrbno zapakirane v smučarskih vrečah.

Smuči po smuki obrišite s suho krpo ter jih, če se le da, spravite v notranjost avtomobila. V zavetju doma jih postavite na suho!

Robniki bodo vseeno pridobili kako pikico, vendar to ni nič tako strašnega, da bi morali zganjati paniko. Ko se boste naslednjič, v zarezni tehniki spustili proti prvem rifuggiotu, bo ta rjava zadeva ostala za vami.

Robniki morajo biti vzdrževani. Nismo hoteli napisati ostri, ker to nebi bil pravi izraz. Če s prstom potegneš po robniku, se ne smeš porezati. No, vsaj teoretično ne. In kar je najbolj pomembno, smuči morajo biti namazane. Sveče in svinjska mast so stvar preteklosti.

V trgovinah lahko kupite praške, maže, žavbe, spreje za tak in drugačen nanos. Za vse pa velja ena zakonitost. Trajajo vsega spust ali dva. Ko drsna ploskev ob robnikih postane bela, je že prepozno. Potrebna je impregnacija – toplotna obdelava drsne ploskve. Naj vam ne bo žal dati 5€ za večji užitek na snegu.

Smučarske vezi morajo biti pravilno nastavljene. In ne, številke na skali NE pomenijo kilogramov smučarja, temveč so številke na skali kompleksna matematična enačba, ki je sestavljena iz naslednjih komponent: znanja smučanja, telesne teže in višine smučarja, ter dolžine smučarskega čevlja. Tukaj lahko dodamo še premer kolena, pa dolžino golenice in pridemo do prave številke, primerne za nastavitev varnostnih vezi.

Primer: visok sem 177cm., dolžina čevlja je 312mm (ponavadi je dolžina čevlja zapisana na peti čevlja), teža je prijetnih 88 kg., znanje smučanja OK+: DIN nastavitev: 8.5

Ne pretiravajte z nastavitvami, da ne boste postali stalen gost Valdoltre. Če tega ne obvladate, naj vam vezi nastavijo v samem servis. Za začetek naj bo dovolj.

Naše strani bodo do začetka smučarske sezone napolnjene z uporabnimi nasveti o DIY vzdrževanju smučarske opreme. Za vse zahtevnejše posege imate na razpolago smučarske servise. Izkoristite njihove usluge, denarnica vam bo hvaležna. Tudi faktor nasmeha bo večji.