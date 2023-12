Začela se je smučarska sezona, ta smučišča so že odprta

Prejšnji konec tedna so novo sezono prvi začeli na Kopah, ta konec tedna pa jim sledijo na štajerskih smučiščih. V petek so naprave zagnali tudi na Rogli in Treh kraljih, v soboto pa se je smuka začela tudi na Mariborskem Pohorju. Ostali slovenski smučarski centri z zahodnega dela države zagon naprav načrtujejo za prihodnji konec tedna.

Na Rogli obratujejo štirisedežnica Planja, vlečnica Uniorček, Košuta in Jasa, za zdaj pa veljajo prilagojene cene dnevnih smučarskih vozovnic, za odrasle so postavljene pri 21,5 evra.

Zaradi pomanjkanja naravnega snega tekaške proge še niso urejene, so sporočili iz Uniturja in dodali, da bodo obratovati začele takoj, ko bodo to dopuščali snežni pogoji.

Smučarske proge na Rogli odslej urejajo z novim teptalnim strojem, v torek pa bodo tudi uradno odprli veliko investicijo v prvo fazo Parka Mašinžaga, ki med drugim vključuje novo šestsedežnico.

Na Mariborskem Pohorju po večdnevnem zasneževanju zagon žičniških naprav napovedali za soboto, a bo za zdaj urejena le proga Pisker s šestsedežnico na Arehu, odprt pa bo tudi otroški poligon s trakovoma Bejbika. Tudi pri njih so cene vozovnic za zdaj prilagodili, tako da dnevna za odrasle stane 23 evrov.

Za prehod z Mariborskega Pohorja na Areh bo smučarjem na razpolago avtobusna povezava, konec tedna sta na voljo celo dva smučarska avtobusa. Ker spust s smučmi od parkirišča na Arehu proti Piskru še ne bo mogoč, gozdna cesta do zgornje postaje Cojzarice pa je zasnežena, obiskovalcem priporočajo dostop z avtomobili iz Ruš do spodnje postaje Piskra, kjer je na voljo veliko brezplačno parkirišče.

Brezplačno smuko pa ob začetku sezone danes ponujajo na Treh kraljih nad Slovensko Bistrico, kjer so za zdaj odprli vlečnico Črno jezero. Ob tem so snežne topove že preselili na smučišče Veliki vrh, ki bo pričel obratovati nekoliko pozneje. Tudi na tem manjšem štajerskem smučišču so pred sezono štiri milijone evrov s pomočjo države vložili v zamenjavo vlečnice in postavitev nove štirisedežnice.

Na Kopah letos prvi

Prvi so smuko že prejšnji konec tedna omogočili na Kopah, za to soboto pa med drugim napovedujejo nočno veleslalomsko tekmo, na kateri se bosta med drugimi pomerila tudi nekdanji hrvaški smučarski zvezdnik Ivica Kostelić in glasbenik Luka Basi.

Sprva so na začetek sezone ta konec tedna upali tudi na Krvavcu, kjer so ta teden prejeli uporabno dovoljenje za novo žičnico Zvoh, a je snega zaenkrat še premalo, zato odprtje napovedujejo, ko bodo proge pripravljene.

Podobno velja za Golte in Kranjsko Goro. V Kranjski Gori so že vnaprej napovedali odprtje 16. decembra, čeprav so upali, da bodo vremenski pogoji dovoljevali zagon naprav že ta vikend. Za sredino decembra začetek sezone napovedujejo tudi v Cerknem, na Voglu, kjer so odvisni zgolj od naravnega snega, pa se prav tako še pripravljajo na odprtje prog.