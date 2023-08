Iberski derbi v Stožicah

Četrtkov evropski večer v Stožicah in Tel Avivu je neposrečeno napovedal nedeljski vrhunec 6. kroga 1. SNL v Stožicah. Olimpija je izgubila s Karabahom z 0:2 (Kevin Medina 32., Leandro Andrade 44.), Maccabi je premagal Celje s 4:1 (Eran Zahavi 22., 11-m, 51., 72., Dor Turgeman 91.; Gregor Bajde 29.). Drugi dvojček vodilnega četverca, ki se je že oddaljil od drugih, Koper in Maribor, bosta igrala danes. Zadnje dejanje bo v nedeljo zvečer pripadlo še Radomljanom in Šiškarjem. Sinoči je v Kidričevem gostovala Mura.

Koper: Koper – Rogaška (sobota, Aleksander Matković, 17.30): Pred nizom tekem iz kategorije šampionskih si morajo Koprčani zagotoviti kakšno točko več. Slatinčani sodijo v krog moštev za zbiranje točk, toda tudi Sobočani so bili, pa so z Bonifike odnesli vse tri točke. In edine. Toda Koprčani so s precej prenovljeno igralsko podobo na meji, ali bodo še dobili zagon in še bolj resno izzvali veliko trojico, ali pa bodo odbijali napade njim konkurenčnih tekmecev.

V soočenju

Maribor: Maribor – Domžale (Rade Obrenović, 20.15): Po milijonski prodaji Ivana Brnića je vijolična uganka, ali sploh še ima igralca s presežno vrednostjo. Prej ne, kot da. Josipa Iličića ne kaže vpletati. Dokler se ne bo vrnil tudi Iličićev vrstnik El Arabi Hilal Soudani, bodo Mariborčani v veliki meri odvisni od Iličićevega navdiha. Kar je slabo znamenje za trenerja Damirja Krznarja in športnega direktorja Marka Šulerja. Dušan Kosić domžalski trenerski start zaokrožuje s trojčkom tekem proti najboljšim.

Ljubljana: Olimpija – Celje (nedelja, Matej Jug, 17.30): Realnost ali slab večer? Prej prvo, drugo je le posledica prvega. Tako je moč oceniti igralno podobo Olimpije in Celja v soočenju z drugim ali tretjim evropskim klubskim razredom. Razkrilo se je, da v zeleno-belem orkestru primanjkuje hitrosti in predvsem sodoben napadalec, v celjskem pa nekaj več izkušenj. Kako nadomestiti izhodiščni zaostanek v manj denarja, ožji selekciji, infrastrukturi in še čem, kar oblikujejo močno moštvo, je večno vprašanje za klubske selektorje. Olimpijini imajo več skrbi, kot celjski, novinci so (še) preslabi, nadarjeni slovenski igralci – s prodajo Svita Sešlarja so enega že izgubili – pa jih ne zanimajo, ali jih ne vidijo. Iberski trenerski dvoboj sistemskega Joaa Henriquesa in bolj zvitega Alberta Riere narekujeta ključni podrobnosti za sestavljanje taktike in enajsterice: utrujenost in slabo igrišče. Celjani so rahli favoriti, močnejši bodo za Luko Bobičanca.

Domžale: Kalcer Radomlje – Bravo (Alen Bubek, 20.15): Vrnitev na klop Oliverja Bogatinova je največja okrepitev Radomljanov. Trener je ob prestajanju kazni počasi sestavljal moštvo in potrpežljivo čakal na »klik« igralcev. Dočakal ga je v Murski Soboti, v derbiju nižjeuvrščenega dvojca Ljubljanske kotline lahko Radomljani že storijo velik korak v zgornjo polovico razpredelnice. In obratno. Vrstni red: Celje in Maribor po 10, Olimpija in Koper po 9, Aluminij, Domžale in Bravo po 4, Radomlje in Mura po 3, Rogaška 1.