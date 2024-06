Hrvaška preobrnila proti Albaniji in v 95. minuti ostala brez zmage (FOTO)

Nogometni reprezentanci Hrvaške in Albanije sta v tekmi drugega kroga skupine B na evropskem prvenstvu v Hamburgu remizirali z 2:2 (0:1). Obe reprezentanci sta tako po uvodnem porazu prišli do prve točke na tem EP.

V skupini B na EP v Nemčiji so danes v Hamburu prve točke naskakovali nogometaši Hrvaške in Albanije. Hrvati so za uvod z 0:3 izgubili proti Španiji, Albanci pa so kljub najhitrejšemu golu v zgodovini EP, ko je po vsega 23 sekundah zadel Nedim Bajrami, z 1:2 izgubili proti Italiji.

FOTO: Odd Andersen Afp

FOTO: John Macdougall Afp

Albanijo je v vodstvo v 11. minuti popeljal Qazim Laci, Hrvati pa so preobrat izpeljali v razmaku dveh minut sredi drugega polčasa po golu Andreja Kramarića (74.) in avtogolu Klausa Gjasule (76.). A Hrvati v razburljivi končnici niso zadržali zmage, točko je Albaniji priigral Gjasula v 95. minuti tekme.

Druga tekma te skupine bo v četrtek v Gelsenkirchnu, ko se bodo pomerili Španci in Italijani. Danes bosta na sporedu EP še dve tekmi skupine A, ob 18. uri bodo gostitelji Nemci igrali proti Madžarski, ob 21. uri sledi še dvoboj Škotska - Švica.