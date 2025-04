Velika noč kot umetniško doživetje

Kristjani v tem velikonočnem tednu o Jezusu razmišljajo tudi ob molitvi križevega pota. Ta opisuje dogodke tik pred smrtjo Božjega sina, razvil pa se je iz pobožnosti romarjev, ki so v Jeruzalem prihajali na zadnjo Jezusovo pot proti Golgoti, se na njej ustavljali, molili in se ob tem spominjali posameznih prizorov odrešenikovega trpljenja.

Križev pot je tudi likovna upodobitev Kristusovega pasijona, ki jo najdemo v mnogo katoliških cerkvah. Sestavljena je iz 14 slik oziroma postaj, ki imajo standardizirano vsebino – od Pilatove obsodbe Jezusa, prek pribitja na križ do polaganja v grob.

Marijino objokovanje Kristusa

Nekatere cerkve v Sloveniji imajo postavljen zunanji križev pot v obliki 14 kapelic, vsaka predstavlja enega od 14 prizorov. Prav poseben križev pot pa so že 25. leto zapovrstjo postavili v Piranu: izjemen je v tem, da postaje oziroma umetniške upodobitve Jezusove zadnje poti stojijo v eni ali več piranskih cerkvah.

Jezusovo zadnjo pot

Vsako leto predstavijo upodobitve drugega umetnika in letos je Društvo prijateljev zakladov sv. Jurija, ki dogodek pripravlja, k sodelovanju povabilo akademskega slikarja Rudija Skočirja. Rodil se je leta 1951 v Kamnem pri Kobaridu, po končani Gimnaziji Jurija Vege Idrija pa je nadaljeval šolanje v Ljubljani, kjer je na Oddelku za slikarstvo Akademije za likovno umetnost diplomiral leta 1977 in končal specialko za slikarstvo. Uveljavljen je kot slikar, ilustrator (likovno je opremil več kot 60 publikacij), risar in grafik.

Njegova dela so v mnogo javnih in zasebnih zbirkah doma in v tujini, je avtor več javnih poslikav v Idriji. Dela je predstavil na številnih osebnih razstavah in sodeloval na več skupinskih manifestacijah doma in v tujini. Prejel je več kot dvajset nacionalnih in tujih nagrad ter priznanj, tudi nagrado Hinka Smrekarja. Živi in ustvarja v Žibršah nad Logatcem.

Njegove postaje križevega pota, ki jih je pomenljivo poimenoval Potovanje na Velikem vozu, je na odprtju razstave v cerkvi Marije Zdravja na piranski Punti predstavila Nives Marvin. Rudi Skočir je o svojem delu povedal, da je križev pot že tolikokrat obdelana tema, da je bila zanj resen izziv, zato si je postavil iztočnice, predvsem da ne bo slikovito, saj trpljenje ne more biti festival barv.

Jezusovo zadnjo pot lahko ob velikonočnih praznikih tudi umetniško doživite med spomladanskim sprehodom po Piranu v cerkvi Marije Zdravja do 4. maja, avtorjeve slike malega formata pa v piranski galeriji Maona.