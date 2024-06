Poglejte, kako je vroča hrvaška navijačica privabljala poglede pred današnjo tekmo (FOTO)

Navijačica hrvaške nogometne reprezentance Ivana Knöll je s svojo lepoto navduševala nogometne navdušence že na številnih tekmah. Navdušuje pa jih tudi na letošnjem evropskem prvenstvu, ki poteka v Nemčiji. Videli smo jo lahko že na prvi tekmi hrvaške reprezentance proti španski izbrani vrsti, prišla pa je tudi na drugo, na kateri je Hrvaška igrala proti Albaniji.

Tudi na drugi tekmi je Ivana s svojimi oblačili takoj dala vedeti, za katero reprezentanco bo navijala. Z rdeče-belo kockasto majico, srajco iz jeansa, na kateri prav tako niso manjkale rdeče-bele kocke, rdečimi pajkicami in kockastimi nogavicami je jasno, da je navijala za Hrvaško.

FOTO: Odd Andersen Afp

FOTO: Christophe Simon Afp

V zadnjih letih je postala že tako znana, da jo navijači prosijo za skupno fotografijo. Tako je bilo tudi pred današnjo tekmo.

FOTO: Ronny Hartmann Afp

FOTO: Ronny Hartmann Afp

Čeprav je Ivana velika navijačica hrvaške nogometne reprezentance, pa jo očitno navdušuje tudi odlični angleški nogometaš Jack Grealish. Za The Sun je namreč povedala, da bi bila žalostna, če ji tega igralca Manchester Cityja ne bi uspelo videti na igrišču na letošnjem evropskem prvenstvu. In tudi res ji ga ne bo, saj ga ni v angleški reprezentanci na tem tekmovanju. Ji je pa po drugi strani všeč, če druge reprezentance ne bi imele popolne ekipe. Brez igranja Mbappeja in brez igranja ostalih velikih igralcev imamo mi več možnosti,« je šaljivo pripomnila.