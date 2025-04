Niso se izneverili tradiciji: letos se jim butara ni zlomila

V Občini Prebold in tamkajšnji župnijski cerkvi sv. Pavla so poleg številnih butar in butaric tradicionalno blagoslovili tudi pravi velikanki. Eno so kot običajno prinesli krajani iz dva kilometra oddaljene Kaplje vasi, drugo pa prebivalci Matk, ki imajo do cerkve še tri kilometre daljšo pot.

Tradiciji se torej niso izneverili. V Kaplji vasi, kjer gasilci in ostali krajani že 22 let ustvarjajo butaro velikanko, so tokrat izdelali nekaj manj kot 20 metrov visoko, kar je nekakšna povprečna višina njihove vsakoletne mojstrovine. Ta je bila sicer v preteklosti, ko so izdelovali butaro bandero (samostoječo butaro), kdaj tudi bistveno večja.

Za izdelavo butar so ustvarjalci nabrali veliko leskovih palic.

Velikonočno okrasje so ponosno razkazovali tudi najmlajši. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Butari iz Kaplje vasi se je pridružila še lepotica iz Matk.

S sredinskim glavnim delom, dolgim okrog 18 metrov in dvema krakoma, je dosegala 37 metrov, nosilo pa jo je od 25 do 30 krajanov. Kasnejše butare in letošnjo, z okrašenim delom po slikarju Maksimu Gaspariju, je nosilo nekaj manj krajanov, še vedno pa okrog 20 fantov in mož, ki so jih z manjšimi butaricami spremljali še drugi vaščani.

Vsako leto višja

Po njihovem zgledu so butaro velikanko začeli izdelovati tudi v Matkah. Njihova je bila sprva visoka 11 metrov, nato vsako leto višja – najvišja doslej je merila 18 metrov, letos pa so naredili nekoliko manjšo, dolgo 13 metrov, saj se jim je lanska osnova po vrnitvi domov zlomila. Tako kot iz Kaplje vasi je butaro iz Matk do Prebolda prineslo lepo število vaščanov.

Po končanem blagoslovu, ki ga je pred Aninim domom opravil preboldski župnik mag. Srečko Hren, so butaro odnesli nazaj v svojo vas, kjer so jo postavili v bližino gasilskega doma in pripravili prijetno druženje, še prej, med mašo, pa je krasila vhod v cerkev, kamor so svojo krasotico postavili že vaščani Kaplje vasi. Ti bodo svojo butaro pustili tam dva tedna.

Za izdelavo so morali ustvarjalci nabrati veliko leskovih palic in jih spretno povezati. Precej dela pa imajo tudi z izdelavo pušeljca na vrhu butare. Ta je sestavljen iz pušpana, drena, božjega lesa – bodike, vresja, okrasne tise, lovora ter več kot deset vrst rož in cvetočih grmovnic.