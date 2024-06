Uf, tole bo Srbe razjezilo: pesem proustaškega pevca združeno peli hrvaški in albanski navijači (VIDEO)

Drugi krog evropskega prvenstva v nogometu se začenja danes v Hamburgu, ki gosti tekmo med Hrvaško in Albanijo. Obe reprezentanci sta v prvem krogu ostali brez točk.

Prav posebno ogrevanje za današnjo nogometno tekmo pa se je dogajalo pred stadionom. Tako so hrvaški in albanski navijači pred vhodom v Volksparkstadion skupaj zapeli Čavoglave, veliko uspešnico pevca Marka Perkovića Thompsona, ki ne skriva ravno simpatij do ustaštva.

Kosovski novinar zaradi provokacije Srbov ob akreditacijo

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zaradi provokacije odvzela akreditacijo za spremljanje tekem evropskega prvenstva v Nemčiji kosovskemu novinarju Arlindu Sadikuju in s tem uslišala zahtevo srbske zveze, poroča Tanjug.

Sadiku je pred tekmo Srbija - Anglija pred srbskimi navijači z rokami imitiral dvoglavega orla, simbol »velike Albanije«. Ker Uefa ne dovoljuje nobenih političnih sporočil, je gesta novinarja stala izključitve s prvenstva.