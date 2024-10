Francozi nastavili pasti Pogačarju in Rogliču

Tour se vrača domov, je bilo geslo predstavitve 112. dirke po Franciji, ki v 3.320 prekolesarjenih kilometrih od 5. do 27. julija 2025 ne bo zapustila svoje domovine. Po treh zaporednih štartih v tujini, na Danskem, v Baskiji in Italiji, je to razumljiv zasuk direktorja dirke Christiana Prudhomma k tradiciji največje dirke na svetu. Vanjo sodijo tudi živčne preizkušnje po severu dežele galskih petelinov, ki niso najbolj po okusu trikratnega zmagovalca Tadeja Pogačarja (UAE) in njegovega rojaka ter izzivalca Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe).

3.320 kilometrov bo dolga 112. dirka po Franciji, ki se bo začela 5. julija 2025

Oba slovenska aduta za vrh bosta morala prestati številne pasti, če bosta želela ostati v boju za rumeno majico, ko se bo pravi boj zanjo šele začel. Lille bo nasledil Firence kot prizorišče »grand departa« in šprinterjem prvič po letu 2020 ponudil priložnost, da se bodo borili za zmago v uvodni etapi in prvo rumeno majico na Touru.

Tadej Pogačar je svojo tretjo zmago na Touru slavil v Nici. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

To je Pogačar letos oblekel kar 19-krat, prihodnje leto bodo imeli več priložnosti za to tudi drugi kolesarji. To pomeni, da jo bodo številni poskušali izkoristiti, v ospredju nihče ne bo popuščal za milimeter in pričakovati je, da brez padcev in drugih zapletov, ki lahko katerega od papirnatih favoritov stanejo boja za končno zmago, ne bo šlo.

Borci za rumeno majico na Elizejskih poljanah, kamor se cilj Toura vrača po lanskem olimpijskem izletu v Nico, bodo razmerja moči prvič preizkusili na ravninski vožnji na čas v 5. etapi v Caenu (33 km), na prvo gorsko bitko pa bodo morali počakati do konca podaljšanega prvega tedna dirke.

Ker bo francoski nacionalni praznik 14. julij padel na ponedeljek, ta ne bo prost. Za slavo na dan Bastilje se bodo kolesarji udarili v Centralnem masivu, po katerem bo potekala 10. etapa s ciljnim vzponom na Puy de Sancy. Po torkovem počitku pa se bo začel povsem drugačen Tour, zavil bo v Pireneje in v treh etapah razkril vse, kar bo dotlej še očem skrito. Ciljni vzpon na Hautacam v 12. etapi, gorska vožnja na čas na Peyragudes (11 km) v 13. etapi in poker vzponov na Tourmalet, Aspin, Peyresourde in Superbagners v 14. etapi bi že lahko začrtali podobo odra za zmagovalce.

Tour 2025 UPDATE FOTO: Zx Igd, vir letour.fr

Ta vseeno še ne bo odločen. Zadnji teden se bo v Provansi začel z vzponom na zloglasni Mount Ventoux v 16. etapi, vrhunec pa dočakal v Alpah, ki bodo gostile kraljevsko 18. etapo s ciljem na najvišji točki dirke na Col de la Loze 2.304 metre nad morjem in skupno višinsko razliko 5.500 metrov. Zmagovalca 112. Toura bo mogoče razglasiti dan kasneje, po zadnji gorski etapi s ciljem na smučarskem središču La Plagne. Prireditelji so se tokrat odločili za nekoliko lažjo 20. etapo v pogorju Jura in tradicionalno parado šampionov na Elizejskih poljanah v 21. etapi.

Na Touru šteje vse

»Uvodni del bo potekal ob morju, vseskozi bo šlo gor in dol, po vetru. Gotovo bo hektično. Naporno bo tudi to, da bomo dirkali deset dni zapored. Veliko bo stresa, vsi bomo imeli veliko dela, tisti na kolesih in tisti v spremljevalnih avtomobilih. Vse bo zelo izenačeno in nervozno, a takšna je pač trasa in ne preostane nam drugega kot to, da jo podrobno proučimo in se pripravimo zanjo,« je povedal Andrej Hauptman, športni direktor ekipe UAE, ki se je mudil na predstavitvi v Parizu.

Andrej Hauptman in Tadej Pogačar bosta podrobno proučila traso Toura. FOTO: Dejan Javornik

Na njej so manjkali tako prvi trije z letošnje dirke Pogačar, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) kot Roglič, ki ga je po letošnjem padcu in odstopu spet pričakovati v boju za zmagovalni oder. Trasa z veliko zahtevnimi vzponi (51.550 višinskimi metri) in malo vožnje na čas obeta nov veliki dvoboj Pogačar – Vingegaard, ki bi se jima lahko tokrat bolj približal Roglič kot Evenepoel.

»Na Touru šteje vse, tudi vožnji na čas bosta odločilni. Sicer pa je eno trasa na papirju in drugo dirka na cesti, ki jo vedno težko naredijo kolesarji. Najprej je treba priti do Toura in videti, kako bo šla sezona dotlej in kdo bo najboljši formi. Ve se, kdo naj bi bili favoriti, a lahko se zgodi še marsikaj,« o tem, kdo se bo Pogačarju postavil po robu ob njegovem lovu na četrto zmagoslavje na Touru, ni želel razpredati Hauptman.