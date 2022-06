Francoski vrag udaril še desetič

Fabio Quartararo se je sprva zadržano lotil obrambe šampionskega naslova v elitnem motociklističnem razredu. Na prvih štirih letošnjih dirkah se je le enkrat uvrstil višje od sedmega mesta; v Indoneziji je bil drugi. Na naslednjih petih dirkah je nenehno stopnjeval ritem in se vselej uvrstil med prvo četverico. Svojo visoko kakovost je Francoz potrdil tudi na veliki nagradi Katalonije, saj je po imenitnem startu vodil do cilja, do katerega je prispel s prednostjo debelih šestih sekund pred Špancem Jorgejem Martinom za drugo zmago v sezoni. Yamahin zvezdnik iz Nice je sredi svojega četrtega svetovnega prvenstva v kraljevskem razredu motoGP krepko povečal prednost na skupni razpredelnici. V Barcelono, kjer se počuti kot doma, saj živi v sosednji Andori, je prispel z osmimi točkami naskoka pred najbližjim zasledovalcem, zapustil pa jo je z 22 točkami prednosti. Vmes je zgolj uresničil skrbno pripravljeni načrt.

»Startal sem s tretjega položaja, a sem si zadal, da bom vodil že do prvega zavoja. Nisem se želel zapletati v taktiziranje, nadaljeval sem na vso moč v pričakovanju, kako se bo odzvala moja zadnja pnevmatika. Zdržala je in uspelo mi je nekaj norega,« je bil Quartararo zadovoljen z deseto zmago v 60. nastopu med mednarodno smetano motoGP. Tri je dosegel predlani in pet lani, pri pičlih 23 letih pa razumljivo želi krepko obogatiti svojo bero. Dodaten notranji mir mu je vlilo četrtkovo podaljšanje pogodbe z Yamaho za sezoni 2023 in 2024. Odločitev namreč ni bila preprosta. »Vzel sem si malo več časa, med katerim sem se sestal tudi s šefi nekaterih drugih moštev. Enkrat sem se nagnil na eno stran, drugič na drugo, po tehtnem premisleku pa sem se odločil, da se ne bom selil. Yamahini šefi so po nekajletnem iskanju različnih rešitev našli pravo pot, na kateri kaže vztrajati. Zdaj vem, da bom imel na voljo najboljši motor in najboljši projekt,« je potrdil francoski vrag – na zadnji plati dirkalnega kombinezona namreč nosi pomenljiv vzdevek El Diablo.

Espargaro kot začetnik

Nenavadno nerodnost si je tokrat v Barceloni privoščil drugouvrščeni v SP Aleix Espargaro, najhitrejši v sobotnih kvalifikacijah. Izkušeni Španec, ki že 13. sezono tekmuje v konkurenci motoGP, je v rokah trdno držal drugo mesto, a ga je začel proslavljati že po predzadnjem krogu, kar ga je drago stalo. Medtem ko je prešerno mahal gledalcem na tribunah, so njegovo pomoto izkoristili Martin, Johann Zarco in Joan Mir ter ga potisnili na peto stopničko. Dirko so zaznamovali tudi številni padci.

Aleix Espargaro (41) je začel en krog prezgodaj proslavljati drugo mesto. FOTO: Albert Gea/Reuters

V osmerici, ki je predčasno končala svoje nastope, so bili med drugimi tretji v SP Enea Bastianini, dotlej četrti Francesco Bagnaia in šesti Alex Rins, skupno pa kar štirje aduti Ducatija, ki je imel za startno črto kar pet orožij med prvo deveterico. Motociklistično svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo 19. t. m. s preizkušnjo za veliko nagrado Nemčije. Sachsenring je bil v minulih letih domača proga španskega matadorja Marca Marqueza, ki je od sezone 2013 tam nanizal osem zmag v razredu motoGP (tudi lani). Ustavila ga je le odpoved dirke zaradi koronavirusa leta 2020. Tokrat se bo moral odpovedati nastopu, saj bo po petkovi operaciji desne nadlakti, že četrti po padcu pred dvema letoma v Jerezu, predvidoma počival vsaj tri mesece.