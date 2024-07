Finale pred finalom Eura: Španija - Nemčija 1:1 *

Na evropskem nogometnem prvenstvu se danes začenja četrtfinale. Na sporedu bosta dve poslastici, v Stuttgartu se bosta merili Španija in Nemčija, tekma se bo začela ob 18. uri, tri ure pozneje pa bo v Hamburgu še obračun med Francijo in Portugalsko, ki je v osmini finala po streljanju enajstmetrovk izločila Slovenijo.

Tekmo med Španijo in Nemčijo mnogi označujejo kot finale pred finalom

Ekipi že imata po tri naslove evropskih prvakov in sta v tem pogledu najuspešnejši, poleg tega pa sta tudi v dosedanjem delu prvenstva zapustili najboljši vtis.

Še posebno Španija, ki igra po mnenju strokovnjakov trenutno najlepši nogomet. Edina na prvenstvu je dobila vse štiri tekme, boljša je bila od Hrvaške, Italije, Albanije in Gruzije. Nemčija je na prvenstvu zaenkrat trikrat zmagala in enkrat remizirala. Nemci tekmeca spoštujejo, a so samozavestni in prepričani v nov uspeh.

Francija in Portugalska v dosedanjem delu prvenstva nista na ravni, na kateri so ju pričakovali strokovnjaki. A v preteklosti sta že dokazali, da sta dobri turnirski ekipi, ki znata stopnjevati kakovost svojih predstav. Posebno to velja za Francijo, finalistko zadnjega svetovnega prvenstva. Ta na prvih štirih tekmah iz igre sploh še ni dosegla gola. Njuni tekmeci so si dvakrat zabili avtogol, enkrat pa so bili Francozi uspešni z enajstmetrovke.

A so Francozi ob tem prejeli zgolj en zadetek na štirih tekmah, Portugalska pa je že na tekmi s Slovenijo imela težave priti do gola. Portugalski selektor Roberto Martinez zato upa, da bodo njegovi varovanci v napadu znali ustvariti več priložnosti.

FOTO: Angelika Warmuth Reuters