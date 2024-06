Hiter je kot blisk! Slovencu namerili najvišjo hitrost na tem prvenstvu med vsemi igralci

Benjamin Šeško postaja eden izmed najboljših nogometnih napadalcev na svetu. Ne samo, da ima dober »nos« za doseganje golov, ima tudi odlične fizične sposobnosti. Uradna spletna stran Evropske nogometne zveze kaže, da je na letošnjem evropskem prvenstvu med vsemi igralci tekel najhitreje. Do danes seveda.

Našemu visokoraslemu reprezentantu so v nekem trenutku izmerili, da je tekel s hitrostjo 35,9 km/h, kar je za nogometaša izredno hitro. Ta podatek lahko veseli slovenske navijače, ki zdaj že z nestrpnostjo čakajo na osmino finala, v kateri bo naša reprezentanca igrala prihodnji teden. Zaradi velike hitrosti so lahko napadalci še nevarnejši v protinapadih. Iz protinapada Šeško na tem prvenstvu še ni dosegel gola, a kdo ve, morda mu bo to še uspelo.

Po podatkih krovne evropske nogometne zveze je bil drugi najhitrejši romunski reprezentant Valentin Mihăilă, kateremu so namerili 35,8 km/h, tretji pa švicarski Dan Ndoye, ki je tekel s hitrostjo 35,6 km/h.

Lestvico najhitrejših igralcev na turnirju si lahko ogledate na tej povezavi.

