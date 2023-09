Fantastični Đoković je osvojil svoj 24. turnir za grand slam, poklonil se je pokojnemu Bryantu

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu je po treh urah in 17 minutah s 6:3, 7:6 (5), 6:3 premagal Rusa Danila Medvedjeva. S 24. naslovom na grand slamih se je v absolutni konkurenci izenačil z Avstralko Margaret Court, v moški pa z dvema naslovoma več beži pred Špancem Rafaelom Nadalom.

Za 36-letnega Beograjčana je bila to v desetem finalu četrta lovorika v New Yorku, slavil je že v letih 2011, 2015 in 2018. Od njegovega prvega finala na OP ZDA in hkrati prvega v karieri je minilo 16 let. Poleg štirih naslovov prek luže ima še deset lovorik na OP Avstralije, sedem v Wimbledonu ter tri na Rolandu Garrosu.

Dobil je natanko tretjino odigranih grand slamov

Đoković je v finalu igral na 36 od skupno 72 grand slamov, torej na vsakem drugem, dobil pa je natanko tretjino odigranih grand slamov. Ima še 11 polfinalnih in 10 četrtfinalnih nastopov. S 24. naslovom se je v absolutni konkurenci izenačil z Margaret Court, a je zdaj 81-letna Avstralka 13 turnirjev osvojila pred odprto ero tenisa, ki se je začela leta 1968.

FOTO: Mike Segar Reuters

V moški konkurenci ima Đoković dva naslova prednosti pred Nadalom, ki je od lanskega Rolanda Garrosa ostal pri 22. Švicar Roger Federer jih je osvojil 20. Srbski as je četrtič v eni sezoni osvojil najmanj tri grand slame (2011, 2015, 2021), s čimer je postal rekorder, Federerju je namreč to uspelo trikrat (2004, 2006, 2007). Hkrati se bo Đoković na današnji posodobljeni lestvici ATP znova povzpel na vrh ter prehitel Španca Carlosa Alcaraza. Tega je v polfinalu ustavil prav Medvedjev.

Rus ostaja pri enem osvojenem turnirju velike četverice iz leta 2021, ko je prav na OP ZDA ugnal Đokovića. Srb je bil takrat le zmago oddaljen od sezonskega grand slama, kar je v odprti eri uspelo le Avstralcu Rodu Laverju (1969). Medvedjev je drugič izgubil v finalu OP ZDA (2019), dva poraza ima tudi na OP Avstralije (2021, 2022).

V žep pospravil 2,8 milijona evrov

»Zdi se, da se vseskozi ponavljam, toda resnično živim deške sanje, ko lahko na najvišji ravni tekmujem v športu, ki je meni in moji družini dal ogromno,« je začel Đoković in se spomnil zahtevnega teniškega odraščanja ter odrekanj družine, da bi lahko zasledoval svoje sanje.

Oblekel je tudi majico, ki je počastila njegovega pokojnega prijatelja Kobeja Bryanta. Slednji je včasih prišel pogledat njegove tekme, Đoković pa je ob helikopterski nesreči in smrti košarkarja (januar 2020) dejal, da je bil Američan tudi njegov mentor oziroma psiholog. Nekdanjega zvezdnika LA Lakers seveda ni izpostavil po naključju. Kobe je pri jezernikih nosil številko 24 in zato se je ob osvojitvi grand slama spomnil prav nanj.

»Pisati zgodovino tega športa je nekaj neverjetnega in posebnega v najširšem pomenu te besede. Težko je opisati vse te občutke. Vse, o čemer sem kot sedemletni fant sanjal, je bilo postati najboljši tenisač na svetu in slaviti v Wimbledonu. Nato sem si postavil nove cilje, a si nikoli nisem predstavljal, da bom kdaj stal tukaj s 24 lovorikami. V zadnjih nekaj letih sem bil prepričan, da lahko posežem po novih zgodovinskih dosežkih in zakaj ne bi zgrabil priložnosti, ko se te ponudijo,« je še dodal srbski zvezdnik, ki je v žep pospravil 2,8 milijona evrov.

FOTO: Robert Deutsch Usa Today Sports Via Reuters Con

Lovoriko je najstarejši zmagovalec OP ZDA prejel iz rok Američana Andyja Roddicka, nato pa čestital še tekmecu za vse dosežke v zadnjih dveh tednih in karieri. Ta mu je že prej namenil lepe besede. »To je najin tretji finale in upam, da jih bo še nekaj. Ti boš tukaj zagotovo igral še v številnih. Ne vem, kdaj se boš začel ustavljati. Sam menim, da imam za sabo lepo kariero z 20 naslovi na vseh turnirjih, ti jih imaš zgolj na grand slamih 24,« je tekmecu polaskal Medvedjev.

»Sijajno je, da sem vsaj enkrat Novaka premagal v finalu grand slama, to je vsekakor vrhunec moje kariere. Petkrat sem igral v finalu proti Novaku ali Nadalu, a slavil le enkrat, zato ne vem, če je to dobra statistika,« je še dodal 27-letni Rus.