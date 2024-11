Ema, Timi, Nika in Anže za uvod sezone četrti

Slovenska četverica Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Prevc in Anže Lanišek je na uvodni tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih zasedla četrto mesto. V norveškem Lillehammerju je med mešanimi ekipami slavila Nemčija, na stopničkah sta bili še druga Norveška in tretja Avstrija. Slovenija je za odrom za zmagovalce zaostala 31,1 točke.

Glavna trenerja slovenskih reprezentanc Jurij Tepeš in Robert Hrgota sta po današnjem treningu izbrala četverico za mešano ekipno tekmo, posebej pa je na njih blestela Nika Prevc kot edina svetla točka uvodnega dne v Lillehammerju.

Minulo sezono najboljša skakalka je tudi na tekmi v obeh serijah tretje skupine skočila 138 in 139,5 m ter Slovenijo z najboljšim ženskim izkupičkom med vsemi vrnila v boj za stopničke, a ostali členi niso bili prepričljivi.

Po prvem skoku Klinec je bila Slovenija četrta, to mesto pa je obdržala tudi po poskusu Zajca, le da je zaostanek 18 točk narasel na 29. Po prvem nastopu Nike Prevc je Slovenija na tretjem mestu zaostajala 7,4 točke, Anže Lanišek pa je ob nekoliko slabšem skoku izgubil eno mesto in povečal zaostanek.

Tudi v drugi seriji so bila razmerja moči podobna, Klinec in Zajc sta po svojih skokih ostala na četrtem mestu, zaostanek za vrhom pa se je povečal na 48,8 točke. Nika Prevc je v drugo prišla na 13,9 točke razlike do stopničk, a je Slovenija po zadnjem skoku Laniška in seštevku 1034,8 točke z velikim zaostankom obdržala četrto mesto.

V soboto in nedeljo bosta v Lillehammerju še posamični tekmi v obeh konkurencah. Prva ženska preizkušnja se bo v soboto začela ob 12.30, moška pa ob 16. uri. Pred obema tekmama bodo še kvalifikacije.