Dvoboj titanov: prvi z mladostno drznostjo, drugi z izkušnjami

V Singapurju se je dvoboj za naslov svetovnega šahovskega prvaka med branilcem naslova Ding Lirenom in izzivalcem Gukešom Domaradžujem prevesil v drugo polovico. V prvih sedmih partijah od skupno štirinajstih si nobeden od tekmecev ni uspel priigrati prednosti, pričakovano pa spremljamo izenačen in intenziven obračun, v katerem je mogoče čutiti velik pritisk in tekmovalni vložek, katerima sta podvržena njegova glavna protagonista.

Osemnajstletni Gukeš je slabo začel in izgubil prvo partijo dvoboja z belimi figurami, a je uspel ostati miren in spodrsljaj v nadaljevanju popraviti. Do svoje prve zmage proti tekmecu v standardnem šahu je prišel v tretji partiji, v kateri je spremenil svoj otvoritveni pristop in začel s prvo potezo 1.d4.

Dovolil zgodnjo menjavo dam

V Daminem gambitu je potek partije usmeril v precej nestandardno smer, s tem ko je dovolil zgodnjo menjavo dam in slabitev lastne kmečke strukture na damini strani. Ding se je sprva odzval dobro, a je v kompleksni situaciji porabil tudi kar precej časa za razmišljanje.

BELI NA POTEZI Gukeš – Ding, Singapur 2024. Beli ima v tem trenutku kmeta manj, a je zagotovo že vnaprej pripravil potezo, po kateri bo sam prišel do materialne prednosti. Katero? REŠITEV: 1.Se2! z dvojnim napadom na trdnjavo in belopoljnega lovca črnega v primeru jemanja 1…Sxe2 2.Lxe2. Namesto tega je v partiji sledilo 2…Sxb3 3.Txc2 Sxd2 4.Kxd2 in beli je v nadaljevanju uspel realizirati svojo prednost.

Tehtnica se je na stran izzivalca začela nagibati po slabi 18. potezi svetovnega prvaka, ki očitno ni dovolj dobro preračunal in ocenil posledic forsirane variante, ki je sledila. Gukeš je prišel do figure prednosti, kljub dvema kmetoma, ki ju je Ding dobil v zameno, pa je v nadaljevanju dokaj zanesljivo izenačil rezultat v dvoboju.

Vtis boječnosti

Po izenačenju je sledila serija remijev, v kateri se je izzivalec sicer na vso moč trudil, da bi nadgradil svojo zmago in prvič prešel v vodstvo. Dvakrat se mu je nekoliko pretirano ambiciozen pristop skoraj maščeval, a se je Ding v 5. in 6. partiji presenetljivo hitro odpovedal igri na celo točko, čeprav je imel v obeh primerih malo prednost in ugodni poziciji, brez večjih tveganj za poraz.

Gukeš Domaradžu FOTO: instagram

Pretirana previdnost, ki na trenutke vzbuja celo vtis boječnosti, se mu je skoraj maščevala v sedmi partiji, v kateri se je izzivalec izkazal z uspešno otvoritveno pripravo in je nasprotniku od samega začetka zastavljal neprijetne praktične probleme. V velikih komplikacijah je Ding začel popuščati in okrog 30. poteze je imel Gukeš objektivno že odločilno prednost.

Malce nepraktičen pristop pred štirideseto potezo, po kateri igralca prejmeta dodaten čas za razmišljanje, nato pa nekaj dodatnih nenatančnosti v nadaljevanju pa sta tekmecu ponudila možnost za rešitev, ki jo je ta z aktivnim pristopom tudi izkoristil in ohranil neodločen rezultat.