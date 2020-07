Dvoboj preložil zaradi nogometa

Beli na potezi

Carlsen – Ding, Legends of Chess 2020. Kako je svetovni prvak hitro in učinkovito razbil obrambo nasprotnikovega kralja?

REŠITEV:

1.e6! fxe6 (1…Sxa1 2.exf7+ Kxf7 3.Df3+ z matom v nadaljevanju.) 2.Lxe6 Ta7 (2…Sxa1 3.Dh5+ Kd8 4.Df3 Le7 5.Td1 je prav tako povsem brezupno za črnega.) 3.Lxd5 Sxa1 4.Df3 in črni se je pred neubranljivimi pretnjami svojemu kralju predal. 1:0

Šahiral na jahti

Predzadnji turnir spletne serije Magnus Carlsen Chess Tour je nekaj posebnega, v prvi vrsti zaradi sestave. Gre za skoraj edinstven obračun med rodovi, kjer ob svetovnem prvakuin njegovih treh aktualnih konkurentih (in) nastopajo šahisti, ki so prevladovali konec devetdesetih let prejšnjega stoletja in v prvem desetletju novega tisočletja. Med njimi sta Carlsenova predhodnika na prestolu,in, dva njuna izzivalca v dvobojih za naslov svetovnega prvakain, zasedbo zaokrožujeta osemkratni ruski prvakin še en nekdanji finalist svetovnega prvenstva. Gre za srečanje najpomembnejših oz. najprepoznavnejših igralcev zadnjih 20 let, ki si povsem zasluži naziv Legends of Chess (šahovske legende).V prvem delu tekmovanja, kjer se igralci merijo v mini dvobojih štirih partij, so predstavniki starejšega rodu dokazali, da so še vedno nevarni zdajšnji eliti. Gelfand (52 let) je že uvodoma ugnal št. 3 s svetovne lestvice, 25 let mlajšega Lirena. Enaka razlika v letih loči Girija in Ivančuka, kljub temu je slednji njun dvoboj v t. i. zlati partiji v velikem slogu odločil v svojo korist. Starejše legende imajo (pričakovano) težave pri vzdrževanju konstantne forme, saj večina ni več v tako intenzivnem tekmovalnem ritmu, poleg tega pa so mlajši tekmeci v prednosti pri ravnanju s sodobno tehnologijo in so bolje prilagojeni na spletna tekmovanja.Vse skupaj je doslej spet povsem zasenčil nesporni šahovski vladar zadnjih let Carlsen. Že krog pred koncem uvodnega dela si je zagotovil prvo mesto in najboljše izhodišče pred izločilnimi boji, kamor se uvrstijo najboljši štirje. Tekmece premaguje z osupljivo lahkotnostjo, njegova igra izžareva samozavest, s katero na prvi pogled preprosto najde izhod tudi iz težkih situacij.Deluje precej nepremagljivo, s tekmeci se celo poigrava. Prva dva dvoboja je odigral na jahti, nedeljskega proti Lirenu pa je preložil za nekaj ur zaradi spremljanja zadnjega kroga angleške nogometne lige, v kateri je bil med najboljšimi v priljubljenem virtualnem tekmovanju fantasy league. Pri slednjem se mu sicer ni izšlo vse po načrtih in je končal na 11. mestu med več kot sedmimi milijoni sodelujočih z vsega sveta, v šahu pa potrjuje status nesporne št. 1.