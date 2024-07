Dva prvaka se bosta poslovila

Prvi četrtfinalni tekmi evropskega prvenstva v nogometu bi bili lahko tudi finalni. Nekaj deset milijonov navijačev bo danes oči in ušesa usmerilo v Stuttgart (18.00) in Hamburg (21.00). Za prvo polfinalno vozovnico se bosta pomerila gostiteljica prvenstva Nemčija in najprepričljivejša na letošnjem »meisterschaftu« Španija. Druga bo imela tudi kanček slovenskega pridiha – Francija bo proti Portugalski, lahko bi bila tudi Slovenija, poravnavala račune iz »championnat d'Europe« iz leta 2016.

Nemčija – Španija: Nemčija je zabila največ golov (10), Španija je edina s štirimi zmagami. Nemčiji se je zatikalo proti kot »švicarska ura« delujoči Švici, Španci so igraje opravili z vsemi, tudi s Hrvati in Italijani. To so izhodišča za oba selektorja, nemškega čudežnega trenerja Juliana Nagelsmanna in španskega, izbrušenega v Evropi prevladujoči španski trenerski akademiji, Luisa de la Fuenteja. Nemčija z močnim španskim »vsadkom« v podobi stebra obrambe Antonia Rüdigerja in dirigenta Tonija Kroosa ima 12. navijača v rojakih, Španija stavi na novi rod, ki v mnogočem spominja na najboljšega in je sodobnemu času primeren – pomlajen na položajih, kjer odloča hitrost, moč, improvizacija. Nico Williams in Lamine Yamal simbolizirata de la Fuentejevo filozofijo, ki jo na igrišču upravlja vodja Rodri.

Portugalski zvezdniki s Cristianom Ronaldom so dolžniki, a tudi tekmeci Francozi niso še igrali z najvišjimi obrati. FOTO: Leon Vidic

Sanjski španski dvojec, Nico Williams, Lamine Yamal. FOTO: Reuters

»Vsaka naša tekma je bila težka. In vsako smo prebrodili, kar samo krepi našo samozavest in zaupanje. Pomaga ohranjati mirnost. Zdaj zmagujemo oziroma ne izgubljamo tekem, ki smo jih v preteklosti,« je Kroos, simbol za zmagovanje, Špancem sporočil, da je Elf psihološko trden in težko, zelo težko premagljiv.

»Rodri je naš računalnik, ki na igrišču upravlja z vsem, z vsemi čustvi, z vsemi trenutki,« je de la Fuente jasno označil osrednjega moža Furije. Svoj vpliv v moštvu, ki ni nujno le igralni, je pojasnil tudi Rodri. »Včasih je dovolj 20 do 30 sekund, da umiriš ljudi. Produktivnejše je od tega, kot da se brezglavo usmerimo v napad,« je razložil zvezni igralec, za njegovega trenerja pri Manchester Cityju Pepa Guardiolo najboljši na svetu.

Selektor Francije Didier Deschamps je kot igralec osvojil naslov evropskega prvaka, Kylian Mbappe ga še ni. FOTO: Reuters

Portugalska – Francija: Jan Oblak in drugi Slovenci so Cristiana Ronalda spravili najprej do solz razočaranja in obupa, potem pa še do solz najsrečnejšega moža na svetu. Veliko močnejši in boljši Francozi najslavnejšemu Portugalcu in še eni svetovni legendi Pepeju lahko pripravijo boleče slovo. Razen če ... Portugalci, ki so trn v peti Francozom, še niso pokazali vsega, kar zmorejo. Toda tudi trikolori so bolj ali manj vozili v tretji ali četrti prestavi. Ko oziroma če bo Kylian Mbappe prestavil v peto, jih bo težko ustaviti do konca, če bo igral v šesti prestavi, bodo prvaki.

20 strelov na vrata je sprožil Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe 15.

Ronaldo je sprožil največ strelov med vsemi napadalci v Nemčiji, 20, Mbappe 15. Ronaldo še ni strelec, a na velikih tekmovanjih ni zadel že osem tekem. Mbappe je v Nemčiji pri enem golu. »Priznam, z masko na obrazu se ne počutim dobro. A upam, da me ne bo več motila,« je enega od razlogov za neučinkovitost razkril 26-letni Parižan, ki zaščitno maski nosi po dvoboju z Avstrijci, ko je dobil nenameren udarec v obraz. Njegovi motivi so jasni: »Nisem še osvojil naslova evropskega prvaka. Premagati bomo morali zvezdniško Portugalsko, pri kateri igra moj idol Ronaldo,« je novi Realov vesoljec priznal, kdo je bil njegov vzornik.

Francoskemu selektorju Didierju Deschampsu, ki že 12 let poveljuje Les Bleus, manjka le še evropski naslov, ki so mu ga ukradli prav Portugalci. Pred osmimi leti je Selecao blestel z obrambno igro, obramba je tudi trdni temelj Deschampove Francije. To dobro ve portugalski selektor Roberto Martinez. »Kdor meni, da Francija igra slabo, ni realen. Njena trdna obramba je izhodišče za vse,« je prepričan Španec.

Na zadnjem, covidnem euru pred tremi leti, sta se Portugalska in Francija v skupinskem delu tekmovanja v Budimpešti razšli brez zmagovalca z 2:2. Trije od štirih golov so bili doseženi z enajstmetrovke.