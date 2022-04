Drugi v kotlini niso rekli zadnje

Dramatičen razplet prvega polfinalnega dvoboja za pokal Pivovarne Union je v vlogo poražencev sezone že spremenil Domžalčane, toda prvih finalistov Šiškarjev še ne v zmagovalce. Najmlajši nogometni prvoligaš Bravo je z – za klub – zgodovinsko prvo uvrstitvijo v finale pokalnega tekmovanja popestril sezono, vendar z njo v tekmovalnem smislu ni dosegel še ničesar.

Po finalnem dvoboju, 11. maja v Celju, se bo govorilo in pisalo izključno o zmagovalcih. Takrat bodo Šiškarji lahko poplesavali in se veselili z razlogom. Po pokalni zmagi v derbiju Ljubljanske kotline so si resda lahko privoščili le nekaj več pristnega veselja, z glavnimi junaki v ospredju: strelci Luko Marjancem, Martinom Kramarićem, Gregorjem Bajdetom, podajalcem Žanom Trontljem in Matijo Kavčičem ter trenerjem Dejanom Grabićem. Šiškarji so svojim največjim tekmecem, s katerimi se klubski selektorji in funkcionarji bolj kot na igrišču spopadajo na tržišču nadarjenih fantov iz ljubljanskega in tudi širšega okolja ter jih drug drugemu »kradejo«, dejansko odvzeli primat drugega kluba v »kotlini«.

Preboj v Evropo je glavni cilj kluba, ki ima jasno rdečo nit, povezano s prodajo najboljših in najbolj nadarjenih igralcev. Nazadnje, oče kluba z rojstno letnico 2006, alfa in omega ni kar neki samaritan, temveč eden od najbogatejših Slovencev Darko Klarič. Uspešen poslovnež s slovesom, da ničesar ne podarja, se je nogometnega posla učil v Celju, v Ljubljani v Spodnji Šiški pa je dobil lokacijo in partnerja v mestni občini, kot si je lahko le želel.

Modus operandi šišenskih ustvarjalcev sta simbolizirala prav Grabićeva jokerja z rezervne klopi, ki sta nagnila jeziček na tehtnici na domačo stran. Trontelj je resda že uveljavljeni domači fant in preverjeni krilni branilec z dodano vrednostjo, ki ima to smolo, da slovenska liga nima uveljavljene piramidne selekcije prestopanja v boljše klube, sicer bi že moral biti prvokategornik pri Olimpiji (ali Mariboru), zato pa je veliko presenečenje predstavljal Marjanac. Komaj 19-letni Hercegovec s švicarskim potnim listom je prejšnjo soboto sploh prvič igral v 1. SNL in za člansko moštvo v Celju, a ga je Grabić, ki je o njem rekel, da je velik talent, porinil v ogenj, ko je voda že pošteno tekla v grlo Šiškarjem. Nenavadno je, da je v Sp. Šiško prišel pozimi iz Olimpije.

Kogar koli bodo Šiškarji izzvali v finalu, bodo v vlogi avtsajderjev. Toda z vedenjem, da lahko zelo, zelo veliko izgubijo, če ne bodo osvojili glavne nagrade. Samo zmaga bo prinesla uvrstitev v kvalifikacije za konferenčno ligo, ki zagotavlja najmanj 150.000 evrov in lepo priložnost za še večji finančni izkupiček, saj bi v prvem kolu kvalifikacij slovenski pokalni prvak imel vlogo nosilca.

Trener Grabić meni drugače. »V finalu ne moremo izgubiti ničesar. Gremo osvojit lovoriko. Res je, adrenalin bo dvakrat večji, a smo bogatejši za polfinalno izkušnjo, iz katere se moramo nekaj naučiti,« je povedal 41-letni Novomeščan.