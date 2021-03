Drama na EP: slovenski favoritinji s kaznijo vzeli upe na kolajno

Maruša Mišmaš Zrimšek je bila v kvalifikacijah dvoranskega evropskega prvenstva v atletiki v Torunu, v katerih je sprva dosegla najboljši čas v teku na 3000 metrov (8:52,22), zaradi prestopa izven tekmovališča naknadno diskvalificirana. Pritožbi slovenske reprezentance nato na prvi in na drugi stopnji ni bilo ugodeno. Vodja slovenske reprezentance Matija Šestak je dejal, da se je to zgodilo, ker je Mišmaš Zrimškovo od zadaj porinila španska tekmovalka.



Dogodek so preverjali z videoanalizo, vendar so sodniki in pritožbena komisija ostali pri prvotni odločitvi.

