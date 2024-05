Dončićevi prvi finalni tekmi zahodnega dela ugnali Minnesoto Timberwolves

Košarkarji Dallas Mavericks so na prvi tekmi finala zahodnega dela severnoameriške lige NBA na gostovanju s 108:105 premagali Minnesoto Timberwolves. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je dosegel 33 točk, osem podaj in šest skokov ter bil prvi igralec tekme. Kyrie Irving je za vodstvo v seriji dodal 30 točk, štiri podaje in pet skokov.

Pri domačih, ki so dve desetletji čakali na uvrstitev v finale konference, je bil najboljši strelec Jaden McDaniels s 24 točkami. Druga tekma bo prav tako v Minneapolisu ob 2.30 v noči na soboto po slovenskem času. Serija se bo nato preselila v Dallas, ki je pred dvema letoma že igral v finalu zahodnega dela lige, a so ga po petih tekmah izločili kasnejši prvaki Golden State Warriors.

Tekma med Mavericks in Timberwolves je postregla s sedmimi izenačenji in 14 spremembami v vodstvu, nobena ekipa pa si ni priigrala več kot devet točk prednosti.

»Zelo smo se morali potruditi. Toda to je le ena zmaga, potrebujemo še tri. Sam sebi sem proti koncu dejal, da moramo dobiti to tekmo. Da moram biti boljši, ker sem v prvih treh četrtinah igral slabo. Potem sem v četrtem delu stopil na parket, našel svoje mesto v igri in vodil ekipo do zmage,« je takoj po tekmi za televizijo TNT, ki je prenašala tekmo, dejal Dončić.

Pohvalil je tudi igro Irvinga. »Brez njega bi bilo konec. V drugem polčasu sem mu moral pomagati, takrat sva vlogi zamenjala.« Irving je dodal: »Bilo je razburljivo do zaključka in tako bo do konca serije.«

Napet zaključek

Irving je 24 točk dosegel v prvem polčasu, Dončić pa 15 v zadnji četrtini, sedem v nizu v zgolj 63 sekundah začetka tega dela. O zmagovalcu je odločala zadnja minuta, saj domačim pred tem ni uspelo zadržati štirih točk prednosti. Anthony Edwards je namreč s trojko dobre tri minute in pol pred koncem povedel Minnesoto v vodstvo s 102:98, Dallasu pa je uspel delni izid 8:0, po katerem so tekmeci odgovorili šele deset sekund pred zvokom sirene.

Dereck Lively je v začetku zadnje minute v napadu izgubil žogo, Dončić je takoj nato tretjič na tekmi ukradel žogo tekmecem in 49 sekund pred koncem še zadel za vodstvo s štirimi točkami (106:102). Karl-Anthony Towns je na drugi strani zgrešil, Dončić pa je ujel žogo. Irving je v nadaljevanju po prodoru proti košu žogo poslal mimo cilja, Naz Reid pa je Minnesoto nato popeljal na dve točki zaostanka, ko je ura kazala 9,9 sekunde do zaključka.

Domači so nato hitro, po slabih treh sekundah, napravili prekršek, Irving je zadel oba prosta meta. Sledil je zadnji napad gostiteljev. Mike Conley je metal za tri točke, sodniki pa so dosodili prekršek ter si nato ogledali videoposnetek, da bi videli, če je pri tem stopil na črto trojke. Nato je imel Conley vendarle na voljo tri proste mete, s katerimi bi lahko vlil upanje domačim na preobrat. A je 1,8 sekunde pred koncem zadel le prvi met, drugega pa ne več. Tretji prosti met je nalašč zgrešil, a se je Irving dokopal do žoge, ki so jo gostje zadržali do izteka igralnega časa.

McDanielsu so pri domačih v napadu najbolj pomagali Edwards (19 točk, 11 skokov in osem podaj), Towns (16) in francoski center Rudy Gobert (12 točk, sedem skokov). »Res slab napad smo imeli ves čas tekme, slabe mete, kup izgubljenih žog, brez ubranosti smo igrali. Moramo biti tudi znatno boljši v odločilnih trenutkih,« pa je bil kratek trener Wolves Chris Finch.