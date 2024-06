Incidenti na Paradi ponosa: uporabil solzivec, polival z vodo in metal jajca (FOTO)

Ob varovanju shoda Parada ponosa so policisti v največji možni meri preprečevali vsakršna kazniva ravnanja ter zagotavljali uresničevanje ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja ter do mirnega zbiranja in javnih zborovanj. Dodajajo, da je policija pred in med dogodkom tesno in tvorno sodelovala z organizatorjem, ki je odgovoren za zagotavljanje reda na prijavljenih shodih. Policija je naloge varovanja življenja in premoženja ljudi opravlja v okviru zakonskih pooblastil in v primeru zaznanih kaznivih dejanj ali prekrškov tudi ukrepala skladno in v okviru zakonskih možnosti.

FOTO: Matej Druznik

Pred shodom, ki je potekal na območju centra Ljubljane, so prejeli prijavo o sumu kaznivega dejanja tatvine, kjer osumljenec še ni znan. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Uporabil solzivec, polival z vodo in metal jajca

Obravnavali so tudi kršitvi javnega reda in miru, kjer policisti zoper znana osumljenca zbirajo obvestila zaradi suma kršitve po 20. člena Zakona o javnem redu in miru. Po prvih podatkih je v enem primeru znani osumljenec v prepiru zoper oškodovanca uporabil solzivec, v drugem primeru pa je znani osumljenec oškodovanca polival z vodo in proti njemu metal jajca.

Kolikor je znano do sedaj, je šlo je za posamične dogodke pred začetkom samega shoda, ki jih vnaprej ni bilo mogoče predvideti. Policisti so med shodom sicer zaznali nekaj posameznikov, ki so izražali nasprotna mnenja in so v okviru pooblastil, ugotavljali identiteto teh oseb skladno z 40. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije, neposredno pa niso zaznali kršitev. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo v primeru drugih zaznanih kršitev oziroma kaznivih ravnanj ustrezno ukrepali.

Poudarjajo, da imamo v policiji ničelno toleranco do vsakršnih oblik kaznivih ravnaj, v tej zvezi še posebej v kolikor gre za sume kaznivih ravnanj javnega spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti in vsakršno naznanjeno ali zaznano kaznivo ravnanje obravnavajo celovito ter s ciljem, da se storilce tovrstnih dejanj odkrije in ustrezno procesuira.