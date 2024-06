Dončića ne bi ustavil niti orkan, kaj šele volkovi

Po le nekaj minutah pete tekme je bilo občinstvu v Target Centru v Minneapolisu jasno, da domača ekipa nima nikakršnih možnosti, uživali so v predstavi drugačne vrste. Luka Dončić se je na parketu poigraval s tekmeci, v koš so trojke letele z vseh strani in še pred polčasom je Dallas proti Minnesoti vodil že za 30 točk. O zmagi, 124:103 je bilo, niti za trenutek ni bilo dvoma in Luka se je z malim pivom v roki s soigralci razveselil prve uvrstitve v veliki finale. Zdaj se začenja zares, proti Bostonu bo v igri šampionski prstan.

Besni pogledi Dončića po koncu četrte tekme bi morali v Minneapolisu prižgati alarm. Luka ne potrebuje veliko, da se v njem prebudi zmaj, mrk obraz ob prihodu z letala pa Minnesoti ni napovedoval nič dobrega. Korak nazaj, dve trojki, vrtiljak v raketi in kot bi trenil, je bil Dončić pri 20 točkah. Nato je slovenski zvezdnik začel otresati z jezikom.

V finalu ga čaka boj z zvezdnikom Bostona Jaysonom Tatumom. FOTO: Jerome Miron/Reuters

»Kdo je zdaj jokica?« je zabrusil v smeri VIP-sedežev in že do polčasa je Dallas razblinil vse dvome o zmagovalcu. Znova je Luka na odločilni tekmi pokazal svoj najboljši obraz: v 36 minutah na parketu je zbral prav toliko točk iz le 22 metov, za tri je metal 60-odstotno (6/10), deset skokov in pet asistenc je bilo le še pika na i. Ko je opravil svoje, je krmilo prepustil Kyrieju Irvingu (36 točk) in Kai je barko varno pripeljal do finala lige NBA.

Udarni igralec zahoda

»Ne bom lagal, v gosteh so takšne zmage še slajše. Vedel sem, da moram biti od prve minute pravi, ker bo občinstvo na nogah. In ko potopiš trojko in dvorana utihne, je to izvrsten občutek. Zato je res sladko, ko ti uspe takšen večer na tujem parketu,« Dončić ni skrival navdušenja nad večerom, s katerim je le še utrdil status enega najboljših, morda najboljšega košarkarja na svetu. »To je bil večer, ko smo spremljali Lukovo čarovnijo. Od začetka je igri diktiral ritem in odzvali so se tudi njegovi soigralci,« se mu je priklonil še Jason Kidd. Dončić je svoje najboljše predstave v letošnji končnici prikazal na tekmah, ki so sledile porazom Dallasa. Povprečje je dvignil za skoraj štiri točke na tekmo (31,8) in iz igre metal več kot 50-odstotno. Šampionsko.

Ko potopiš trojko in dvorana utihne, je to odličen občutek. V gosteh so zmage še slajše.

V prvi četrtini je bil Luka Dončić neustavljiv, nato je prestavil v nižjo prestavo. FOTO: Jesse Johnson/Reuters

Pred sezono Dallasa nihče ni videl v finalu lige NBA, na začetku končnice so v ta podvig verjeli le redki, a se Teksašani na to ne ozirajo preveč. »Le redki so primeri, ko ekipa iz spodnje polovice lestvice v naslednji sezoni pride v finale. A smo verjeli, da nam manjka le nekaj koščkov, da popolnimo sestavljanko. Zdaj smo tukaj, a delo še ni končano,« opozarja Kidd. Po zadnji sireni v razočaranem Target Centru je napočil čas za slavje, Luka je najprej prejel nagrado za najboljšega igralca finala zahodne konference, se ustavil še v studiu pri Charlesu Barkleyju in kolegih, nato pa z očetom v hodniku proslavil z malim pivom. Tega mu vodstvo sicer ni privoščilo, Michael Finley mu ga je hitro vzel iz rok in si prislužil leden pogled, a so s soigralci kasneje v garderobi lahko nadomestili izgubljeno.

Najboljši v rednem delu

Zdaj Teksašane čaka slab teden dni oddiha do začetka velikega finala, v katerem jih pričakujejo igralci Bostona. Favorizirani kelti z Jaysonom Tatumom in Jaylenom Brownom na čelu so se sprehodili do finala lige, imajo močno moštvo z odličnimi branilci, vseh pet članov začetne peterke s Kristapsom Porzingisom na čelu, ki bo imel še dodaten motiv, lahko zadene za tri točke. Glede zdravstvenega stanja Porzingisa je veliko neznank, na začetku končnice je začutil bolečine v desni mečni mišici, viri blizu slovite ekipe pa so prepričani, da bo latvijski center nared že za prvo tekmo finala. Boston je bil v rednem delu najboljše moštvo v ligi s 64 zmagami in 18 porazi, v zadnjih sedmih sezonah je petkrat igral v konferenčnem finalu, dvakrat tudi v finalu, a obakrat izgubil.

17 naslovov prvaka lige NBA imajo v Bostonu, Dallas je slavil enkrat.

Dallas si je z zmagoslavjem priigral tudi teden počitka pred začetkom finala z Bostonom. FOTO: Bruce Kluckhohn/Reuters

Za konec Dallas torej čaka najtežja naloga, a so ob izbruhu Dončića v seriji z Minnesoto tudi zelo patriotski mediji v Bostonu privzdignili obrvi. Odpisati Luko in Kyrieja v končnici je nevaren posel, obetajo se nam vsaj še štiri košarkarske poslastice, bržkone vsaj še ena ali dve več. V noči na 7. junij se bo začelo zares, v igri bo šampionski prstan.