Dončić z Dallasom izgubil prvo tekmo finala zahoda

Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je z Dallas Mavericks v San Franciscu izgubil prvo tekmo finala zahodne konference. Golden State Warriros so v Chase Centru slavili zanesljivo zmago 112:87, potem ko so vodili vse od 5. minute naprej. Prvi strelec je bil Stephen Curry z 21 točkami, Dončić jih je na drugi strani dosegel "le" 20.

Slovenski zvezdnik tri dni za tem, ko je svojo ekipo na odločilni sedmi tekmi polfinala popeljal v konferenčni finale, v Kaliforniji ni imel svojega dne.

Čeprav je bil Dončić prvi strelec, skakalec in podajalec teksaške ekipe, sam po tekmi ni bil zadovoljen z izkupičkom 20 točk, sedmih skokov in štirih podaj, saj je izgubil tudi sedem žog, ob tem pa iz igre zadel le šest od 18 metov na koš, z razdalje pa je metal 3-10.

»Moram biti boljši, enostavno moram, to nisem jaz. Moram biti boljši za vso ekipo,« je po tekmi dejal 23-letnik.

Stephen Curry (30) in Luka Dončić (77) FOTO: Kyle Terada, USA Today Sports

Bojevniki so sicer začeli počasi, a so bili zanesljivi in so si v drugi četrtini priigrali večjo prednost ter ob polčasu povedli s 54:45. Zdelo se je, kot da ima Dončić težave z bolečo ramo, pišejo ameriški mediji, tako da so gostitelji tretjo četrtino dobili s 34:24 in v zadnjo vstopili z 19 točkami naskoka.

Po delnem izidu 8:0 na uvodu zadnje četrtine je bilo jasno, da Dallasu ne bo več uspelo ujeti priključka.

Curry je 21 točkam dodal 12 skokov in štiri podaje, Jordan Poole in Andrew Wiggins sta dosegla vsak po 19 točk. Klayu Thompsonu v prvih dveh četrtinah ni uspelo doseči točke, v drugem polčasu pa je s 15 točkami le našel ritem. Kar sedem igralcev Warriors je tekmo končalo z dvomestnim številom točk.

Druga tekma finalnega dvoboja bo v petek prav tako v San Franciscu. Končni zmagovalec obračuna se bo v finalu lige pomeril z zmagovalcem finala vzhodne konference, Bostonom ali Miamijem.