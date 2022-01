Dončić se je še enkrat opekel na soncih

V soočenju med najbolj vročima zasedbama v ligi NBA so košarkarji Phoenixa potrdili, da ni pomembno, kako dvoboj začneš, temveč kako ga končaš, in da niso kar tako najuspešnejši v obeh konferencah. Čeprav so zaostajali v večjem delu tekme, so še tretjič v sezoni, tokrat s 109:101, ugnali Dallas, ki je lovil 11. zmago v zadnjih 12 nastopih. Luka Dončić & Co. so pred domačimi gledalci vodili z 82:74 po treh četrtinah, zadnjo pa so izgubili z 19:35.

Teksaško moštvo niti ob tretjem porazu s Phoenixom v sezoni ni našlo recepta za sonca iz Arizone. Konec oktobra se je lahko tolažilo, da ni moglo računati na Dončića, kljub vsemu pa se težko sprijaznilo s podatkom, da ga je tekmec v zadnjih delih obeh dvobojev v seštevku prekosil s 70:45. Tokrat je slovenski as prevzel primat pri Dallasu z 28 točkami ob metu iz igre 9:23 (za tri 2:9), 8 skoki in 8 asistencami, a tudi z 8 izgubljenimi žogami, Jalen Brunson je pristavil 19 točk, Kristaps Porzingis pa 18 točk in 11 skokov, a to ni bilo dovolj. Phoenixova branilca Devin Booker (28 točk) in Chris Paul (20 točk in 11 asistenc brez izgubljene žoge) sta bila skupaj uspešnejša od Dončića, ki je v tretji četrtini padel in nadaljeval z otrdelim vratom, zato se ni mogel približati 41 točkam, kolikor jih je dosegel večer poprej proti Torontu.

Booker prvi med dejavnimi

Najboljšo strelsko predstavo v sezoni 2021/22 je doslej uprizoril Atlantin organizator igre Trae Young, ki so ga na naboru 2018 zamenjali prav za Dončića; pred poltretjim tednom je natresel Portlandu 56 točk. Z njimi pa se ni mogel uvrstiti v stoterico najučinkovitejših v zgodovini lige NBA. Med dejavnimi košarkarji so v njej najvišje kot 10. Phoenixov ostrostrelec Booker s 70 točkami iz leta 2017 ter kot 33. Stephen Curry (Golden State, 2021) in Carmelo Anthony (LA Lakers, 2014) s po 62, kar sedemkrat pa James Harden (Brooklyn), v letu 2019 je denimo kar dvakrat dosegel po 61 točk, kar je 43. najboljša bera doslej. Rekorder je seveda Wilt Chamberlain, njegova neponovljiva stotica bo 2. marca stara že 60 let, skupno pa je tekmecem kar sedemkrat natresel 70 točk ali več.

Na drugem mestu je tragično preminula legenda LA Lakers Kobe Bryant z najboljšim dosežkom v sodobni košarki. Na današnji dan leta 2006 je ob zmagi s 122:104 nasul Torontu 81 točk z metom za dve točki 21:33, za tri 7:13 in prostimi meti 18:20 v 42 minutah igre. Njegovi soigralci, med njimi Aleksander Vujačić (3), so družno prispevali 41 točk in tako kot vsi v Staples Centru niso mogli verjeti svojim očem. Presenečen je bil tudi Bryant: »Niti v sanjah si nisem mogel predstavljati, da mi lahko uspe nekaj takšnega. Preprosto se je zgodilo. Pred začetkom tekme me je gnala le želja po zmagi, začelo pa se je nekaj posebnega,« je ocenil takrat 27-letni Bryant. Sezona 2005/06 je bila nasploh najučinkovitejša v njegovi 20-letni poklicni karieri pri Jezernikih s povprečjem 35,4 točke na tekmo. Leto dni pozneje se je proti Portlandu izkazal s 65 točkami.